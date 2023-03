Hogwarts Legacy è già definibile come uno dei videogiochi più popolari e di successo di questo 2023, e il titolo di Avalanche Software non sembra arrestare le sue vendite. Ad oggi il gioco ambientato nell’universo del Wizarding World di Harry Potter continua ad attirare le attenzioni di molti appassionati e curiosi, ma è disponibile solamente sulle console di attuale generazione PS5, Xbox Series X|S e PC. Per chi sta aspettando il gioco su PS4 e Xbox One, purtroppo, ci sarà da attendere ancora un po’.

Sapevamo che le versioni di Hogwarts Legacy per le console di scorsa generazione sarebbero arrivare tempo dopo al lancio del titolo, ma le ultime informazioni a tal riguardo comunicate dal team di sviluppo non faranno piacere ad alcuni giocatori. Su console PlayStation 4 e Xbox One, infatti, il titolo del momento si farà attendere più del dovuto, dato che Avalanche Software ha deciso di rinviare il lancio di queste due versioni di circa un mesetto.

Hogwarts Legacy arriverà su PS4 e Xbox One non prima del prossimo 5 maggio 2023. Il team di sviluppo ha reso noto questo importante aggiornamento proprio in queste ore, dicendosi molto grato di come i giocatori hanno accolto il proprio titolo e promettendo di impegnarsi al massimo per rispondere nel migliore dei modi a questo affetto smisurato. Per questo le versioni old-gen del gioco richiederanno del lavoro aggiuntivo per essere lanciate sul mercato nel miglior modo possibile.

We’re overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

I giocatori che possiedono solo PS4 o Xbox One dovranno aspettare ancora qualche settimana quindi. Situazione ben diversa quella che riguarda la versione Nintendo Switch di Hogwarts Legacy, la quale non arriverà prima del prossimo 25 luglio 2023, più di quattro mesi di attesa da ora.

