Non sappiamo cosa sia successo esattamente, ma qualcuno in WB Games deve aver cambiato idea. E così, dopo l’aver annunciato l’assenza di un pre-load di Hogwarts Legacy in versione PC, oggi il team di sviluppo e l’editore hanno fatto una retromarcia importante, rendendo disponibile il pre-download del gioco proprio su Steam. Non si tratta, però, di una buona notizia.

Andiamo con ordine: il pre-load è stato attivato intorno all’1:00 di notte ora italiana. Il pre-load a cui ci riferiamo riguarda però solamente i possessori della Deluxe Edition e non della versione Standard. Al di là di questa differenza, il gioco è comunque ancora bloccato: Hogwarts Legacy si può dunque scaricare, ma si sbloccherà per le 19:00. Un trattamento decisamente diverso rispetto alle versioni console, almeno per quanto riguarda quelle next gen.

Su PS5 e Xbox Series X|S, infatti, il pre-load del gioco era disponibile già da giorni. I giocatori console hanno però avuto modo di iniziare a giocare al titolo di Avalanche Software già dopo la mezzanotte italiana. I giocatori PC, invece, dovranno aspettare ancora qualche ora e più precisamente le ore 19:00 italiane (ovvero le 10:00 del mattino statunitensi) prima di poter avviare il titolo. E su Twitter è già montata la protesta. Ad aggiungere poi polemica al tutto c’è poi l’impossibilità di effettuare il download in anticipo su Epic Games Store: al momento il pre-load sembrerebbe essere un’esclusiva della versione Steam. Una situazione che probabilmente non è stata gestita con la massima chiarezza e che sta portando a diversi malumori tra i vari giocatori che hanno scelto di dare fiducia ad Avalanche Software su PC.

To all PC Players of #HogwartsLegacy, preloading is now available on Steam. This will be available for those playing during the Early Access Period and Global Launch. If you are not seeing the update please restart the Steam client. https://t.co/j2BWTKz80u — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) February 7, 2023

