Nella giornata di ieri, Avalanche Software ha svelato i requisiti PC e le varie impostazioni grafiche di Hogwarts Legacy. Quello che però è stato omesso dalle informazioni di ieri è la compatibilità del nuovo gioco ambientato nell’universo di Harry Potter con Steam Deck. L’informazione è arrivata non dal team di sviluppo, ma dal publisher, tramite Twitter.

Come riportato sul social network, infatti, ci ha pensato l’account di supporto di Warner Bros. Games, ovvero il publisher dietro Hogwarts Legacy. Il team ha confermato la compatibilità di Hogwarts Legacy con Steam Deck. “Abbiamo contattato il team di sviluppo e siamo in grado di confermare che il gioco sarà compatibile con Steam Deck”, si legge nel cinguettio lanciato nella serata di ieri. La notizia è che il gioco è stato verificato, ovvero funzionerà senza nessun tipo di problema. Chiaramente la classificazione sarà disponibile solamente al lancio del gioco, ma la conferma è tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno di sapere prima di poter acquistare il gioco.

Per chi non lo sapesse, esistono diversi livelli di compatibilità dei giochi con Steam Deck e il “Verificato” è quello più alto. Significa, in breve, che il gioco può girare senza nessun tipo di problema e senza nessun bug a livello tecnico. Hogwarts Legacy è stato dunque ottimizzato anche per girare sull’handled di Valve e si tratta sicuramente di una notizia molto interessante per tutti coloro che avevano intenzione di giocarlo sulla piattaforma in modalità portatile.

Hello again, David! We reached out to the Hogwarts Legacy team for you and were able to confirm that the game WILL be Steam Deck verified on launch. We hope this helps with your decision! Take care. — WB Games Support (@WBGamesSupport) January 12, 2023

L’uscita di Hogwarts Legacy è fissata per il 10 febbraio 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco arriverà successivamente anche su console old gen, come PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Le versioni per le console più vecchie sono però state rimandate, ma fortunatamente non ci sarà bisogno di attendere troppo per poterlo giocare anche sui vecchi hardware. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

