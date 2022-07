L’account Twitter di Hogwarts Legacy continua a promuovere il gioco con vari frammenti di gameplay, video e musiche che illustrano vari angoli e scorci degli scenari, riuscendo in questo modo a farci calare gradualmente nelle atmosfere della scuola di magia e stregoneria. I video, sfortunatamente, non includono al momento una data di uscita ufficiale. Tuttavia, secondo alcune voci, sembra che l’artbook del gioco abbia involontariamente svelato la tanto attesa data.

Hogwarts Legacy

I video pubblicati dall’account Twitter, tutti piuttosto brevi e concentrati, pongono l’accento su alcuni dettagli delle ambientazioni create per il titolo. Pur trattandosi di particolari degli scenari, essi risultano perfettamente funzionali a far capire le atmosfere che caratterizzeranno Hogwarts Legacy. Sia gli ambienti che le musiche, infatti, richiamano immediatamente alla mente il clima tipico di Harry Potter. I fan della serie creata da J.K. Rowling sono sicuramente in trepidante attesa per questo titolo che promette decisamente bene.

Il nuovo titolo di Avalanche, infatti, sembra voler rispettare al meglio le linee guida offerte da tutto il materiale uscito sul franchise. Hogwarts Legacy, pur essendo ambientato in un periodo di gran lunga antecedente alla nascita di Harry Potter, non può non tenere conto della sua figura. Sicuramente, infatti, non mancheranno riferimenti alle opere della Rowling e i fan aspettano soltanto di riuscire a scovarli tutti.

Al di là del notevole livello tecnico raggiunto da Hogwarts Legacy, è lo stile nella scelta delle tonalità e i colori a rendere il titolo di Avalanche piuttosto interessante e atteso. Siamo ancora in attesa di conoscere la data di uscita per questo gioco ma, dopo molti ritardi nella sua pubblicazione e problematiche legate alle polemiche che hanno colpito l’autrice della serie negli anni passati, sembra ormai che il team sia sempre più vicino al lancio ufficiale. Non è, inoltre, da escludere che il gioco possa uscire addirittura negli ultimi mesi del 2022.