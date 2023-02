Uno dei collezionabili più importanti da recuperare in Hogwarts Legacy sono le statuette di Demiguise; questi oggetti non servono infatti solamente per sbloccare il trofeo “Raccolta notturna”, ma anche per ottenere l’incantesimo Alohomora, necessario per aprire tutte le porte bloccate.

Le statuette di Demiguise si sbloccano nella missione secondaria affidata da Gladwin Moon, che vi chiederà di raccogliere le lune per conto suo, insegnandovi come ricompensa l’incantesimo Alohomora. La quest si svolge in tre step: nel primo (quello tutorial) otterrete le prime due statuette, di cui una nel bagno dei prefetti e una nell’infermeria; successivamente, dovrete cercare i collezionabili in giro per la mappa di Hogwarts Legacy.

In seguito, dovrete consegnarne altre 9 al custode, il quale vi insegnerà il livello 2 di Alohomora; infine, dovrete portargli le ultime 13, sbloccando così il livello 3, nonché l’ultimo. In totale sono presenti 31 statuette, quindi 22 vi serviranno per completare la quest, mentre le rimanenti per ottenere il trofeo.

Di seguito vi indicheremo dove trovare tutte le statuette di Demiguise in Hogwarts Legacy, cosicché non dobbiate perdere tempo a cercarle per l’ampia mappa. Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra Guida completa sul gioco, dove potrete trovare tantissime informazioni utili sui trofei, oltre a consigli e trucchetti per diventare dei maghi provetti.

Dove trovare le statuette di Demiguise in Hogwarts Legacy

Hogwarts

In Hogwarts ci sono in totale 10 statuette di Demiguise:

ALA SUD

Bagni infestati: nell’Ala Sud vi sono dei bagni infestati, e nella porta centrare troverete una stanza segreta contenente una statuetta di Demiguise.

ALA DI ASTRONOMIA

Aula di Difesa contro le Arti Oscure: nell’Aula di Difesa contro le Arti Oscure troverete una statuetta in un banco.

nell’Aula di Difesa contro le Arti Oscure troverete una statuetta in un banco. Aula Studi Babbani: nel piano sottostante al cortile dell’aula di Trasfigurazione troverete l’aula di Studi Babbani in fianco a una grande statua di un drago che dorme. La porta è chiusa quindi dovrete utilizzare Alohomora (liv. 1) per aprirla, e all’interno su un banco vi sarà la statuetta.

nel piano sottostante al cortile dell’aula di Trasfigurazione troverete l’aula di Studi Babbani in fianco a una grande statua di un drago che dorme. La porta è chiusa quindi dovrete utilizzare Alohomora (liv. 1) per aprirla, e all’interno su un banco vi sarà la statuetta. Stanza Boggart: alla base dell’Ala di Astronomia è presente una porta con un simbolo. Attraversandola ci sarà una statuetta di Demiguise su un comò, affianco alla teca di un Boggart.

LA SALA GRANDE

Sala Grande: in fondo alla Sala Grande è presente una porta bloccata, aprendola con Alohomora (liv. 1) troverete una statuetta di Demiguise.

LA LIBRERIA

Aula di Divinazione: una delle statuette di Demiguise più semplici da trovare in Hogwarts Legacy è nell’Aula di Divinazione, proprio nella scrivania della professoressa.

una delle statuette di Demiguise più semplici da trovare in Hogwarts Legacy è nell’Aula di Divinazione, proprio nella scrivania della professoressa. Sezione Proibita: scendete le scale della sezione proibita della libreria finché non incontrate un’area recintata con delle sbarre. Una volta dentro utilizzare Revelio varie volte, fino a vedere la sagoma blu della statuetta di Demiguise apparire in uno degli scompartimenti.

scendete le scale della sezione proibita della libreria finché non incontrate un’area recintata con delle sbarre. Una volta dentro utilizzare Revelio varie volte, fino a vedere la sagoma blu della statuetta di Demiguise apparire in uno degli scompartimenti. Corridoio dei Ritratti: utilizzate Revelio lungo il Corridioio dei Ritratti, che collega l’ingresso del viadotto al primo piano, per trovare una statuetta dietro a una porta.

TORRE DELL’OROLOGIO

Aula di Animali Fantastici : nell’Aula di Animali Fantastici, chiusa con una serratura di livello 2, è presente una statuetta di Demiguise.

: nell’Aula di Animali Fantastici, chiusa con una serratura di livello 2, è presente una statuetta di Demiguise. Bastioni di Hogwarts: in uno dei bastioni vicino all’uscita verso i territori di Hogwarts troverete una statuetta.

Hogsmeade

In Hogsmeade sono presenti in totale 9 statuette di Demiguise.

Casa di Cassandra Mason : nella zona nord-est della città troverete una statuetta di Demiguise nella casa di Cassandra Mason, facilmente riconoscibile perché vi potrete cominciare la missione secondaria legata al negozio infestato.

: nella zona nord-est della città troverete una statuetta di Demiguise nella casa di Cassandra Mason, facilmente riconoscibile perché vi potrete cominciare la missione secondaria legata al negozio infestato. Tomi e Pergamene : all’interno del negozio Tomi e Pergamene potrete interagire con un libro, il quale farà apparire una scala e una stanza sul retro collocata dietro al bancone; qui troverete una statuetta.

: all’interno del negozio Tomi e Pergamene potrete interagire con un libro, il quale farà apparire una scala e una stanza sul retro collocata dietro al bancone; qui troverete una statuetta. Mulino ad Acqua (2): in questa zona a nord della città sono presenti due statuette molto vicine fra di loro. La prima è nella grande casa in fianco al mulino ad acqua, mentre la seconda è nella piccola abitazione di fronte al laghetto vicino al mulino.

in questa zona a nord della città sono presenti due statuette molto vicine fra di loro. La prima è nella grande casa in fianco al mulino ad acqua, mentre la seconda è nella piccola abitazione di fronte al laghetto vicino al mulino. Dervish Banges : all’interno del negozio Dervish Banges (affianco a Gladrags Wizardwear) troverete una statuetta in bella vista su un bancone.

: all’interno del negozio Dervish Banges (affianco a Gladrags Wizardwear) troverete una statuetta in bella vista su un bancone. Testa di Porco : nella stanza sul retro del negozio Testa di Porco troverete una statuetta.

: nella stanza sul retro del negozio Testa di Porco troverete una statuetta. J. Pippins Potions: nell’edificio a destra di J. Pippins Potions troverete una statuetta, ma per accedervi dovrete utilizzare Alohomora liv. 2.

nell’edificio a destra di J. Pippins Potions troverete una statuetta, ma per accedervi dovrete utilizzare Alohomora liv. 2. Tre Manici di Scopa (2): all’ultimo piano del pub Tre Manici di Scopa troverete una statuetta di Demiguise. Inoltre, ne troverete un’altra anche nella casa a destra del pub, bloccata con una serratura di livello 1.

Valle di Hogsmeade

In questa zona delle Highlands è presente 1 statuetta di Demiguise.

Upper Hogsfield: a partire dal punto di viaggio rapido, proseguite nella strada principale. Nella seconda casa sulla sinistra troverete una statuetta di Demiguise sopra a uno sgabello.

North Ford Bog

In questa zona delle Highlands è presente 1 statuetta di Demiguise.

Pitt-Upon-Ford: troverete la statuetta dentro alla casa in fianco al ponte a sud-ovest del villaggio, all’ultimo piano (occhio ai ragni!).

Regione a Sud di Hogwarts

In questa zona delle Highlands sono presenti 2 statuette di Demiguise.

Aranshire: a partire dal punto di viaggio rapido recatevi nella piccola casa subito sulla sinistra, che dovrete sbloccare con Alohomora liv. 2; nel piano superiore troverete una statuetta ai piedi del letto.

a partire dal punto di viaggio rapido recatevi nella piccola casa subito sulla sinistra, che dovrete sbloccare con Alohomora liv. 2; nel piano superiore troverete una statuetta ai piedi del letto. Lower Hogsfield: a partire dal punto di viaggio rapido entrate nel villaggio ed entrate nella prima casa sulla destra e vedrete immediatamente la statuetta alla vostra sinistra.

Valle di Hogwarts

In questa zona delle Highlands sono presenti 2 statuette di Demiguise.

Brocburrow: a partire dal punto di viaggio rapido seguite il percorso sulla sinistra verso il commerciante. Una volta lì, andate a destra ed entrate nella casa con una panchina nel cortile; qui troverete una statuetta sulla sinistra.

a partire dal punto di viaggio rapido seguite il percorso sulla sinistra verso il commerciante. Una volta lì, andate a destra ed entrate nella casa con una panchina nel cortile; qui troverete una statuetta sulla sinistra. Keenbridge: a partire dal punto di viaggio rapido andate verso la zona a ovest del villaggio; nell’altro lato della strada vedrete una piccola casa con delle zucche davanti alla porta bloccata con Alohomora livello 1. Entrate nell’edificio e troverete la statuetta sopra a un piccolo tavolo.

Regione di Feldcroft

In questa zona delle Highlands sono presenti 2 statuette di Demiguise.

Feldcroft: nell’edificio di fronte alla casa di Sebastian (bloccato con una serratura di liv. 2) troverete una statuetta di Demiguise.

nell’edificio di fronte alla casa di Sebastian (bloccato con una serratura di liv. 2) troverete una statuetta di Demiguise. Irondale: nella casa sull’altura di fronte al punto di viaggio rapido è presente una statuetta.

Lago di Marunweem

In questa zona delle Highlands è presente 1 statuetta di Demiguise.

Marumweem: nel villaggio di Marumweem vedrete un edificio con un tetto di paglia, bloccato con una serratura di livello 2. Qui trovertete una statuetta di Demiguise.

Manor Cape

In questa zona delle Highlands è presente 1 statuetta di Demiguise.

Bainburgh: la statuetta si troverà nella casa dietro alla bacheca degli avvisi, facilmente riconoscibile grazie ai calderoni impilati nel cortile.

Cragcrofshire

In questa zona delle Highlands è presente 1 statuetta di Demiguise.