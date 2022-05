Da quando Hogwarts Legacy è stato annunciato, sia i fan del mondo magico di Harry Potter che i videogiocatori appassionati si sono trovati a strabuzzare gli occhi davanti alla nuova produzione targata Avalanche Software. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto l’occasione di vedere in azione il gioco e quest’oggi è Sony a svelare un ulteriore dettaglio molto importante che sarà presente nel nuovo gioco ambientato nell’universo di Harry Potter.

Con una serie di nuovi contenuti rilasciati sul PlayStation Blog, Sony e Avalanche ci mostrano quanto sarà immersivo Hogwarts Legacy su PS5. Grazie al DualSense della console di nuova generazione Sony, gli appassionati del mondo di Harry Potter potranno godere di un’esperienza senza precedenti. Grazie alle feature del pad di PS5, infatti, i giocatori potranno sentirsi dei veri maghi all’interno di Hogwarts per tutto il tempo.

Grazie ai trigger adattivi e il feedback aptico presente sul pad PS5, agitare le bacchette e usare i vari incantesimi sarà un’esperienza unica e pensata nei minimi dettagli da Avalanche Software. Queste funzionalità del DualSense, inoltre, non si limiteranno solamente al lancio di incantesimi, ma l’intera esperienza col controller consentirà di sentire una varietà di eventi che accadranno in tutto il mondo di Hogwarts Legacy.

Feel the magic at your fingertips in Hogwarts Legacy Devs @AvalancheWB explain how the DualSense controller makes casting each spell feel unique: https://t.co/XyFr8hBzJJ pic.twitter.com/5M4JgwELsF — PlayStation (@PlayStation) May 24, 2022

Ma non ci si ferma alle unicità del DualSense, dato che Sony sottolinea come Hogwarts Legacy farà utilizzo anche dell’audio 3D per permettere ai giocatori di vivere sensorialmente al massimo questa nuova esperienza. Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy uscirà nel corso del periodo natalizio di quest’anno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.