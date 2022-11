Sono passati diversi mesi da quando Hogwarts Legacy si è mostrato per l’ultima volta a noi, lasciandoci un po’ troppo sulle spine. Il nuovo titolo di Avalanche Software, ambientato nel magico mondo di Harry Potter, ha saputo attirare le attenzioni dei fan del franchise fin dal primo annuncio, mostrandoci un po’ quello che è sempre stato il sogno di tanti appassionati; ovvero quello di poter giocare ad un immenso videogioco che ci porta a vivere tante avventure ad Hogwarts, e non solo.

Hogwarts Legacy

L’uscita di Hogwarts Legacy è ancora lontana, ahi noi, ma i ragazzi di Avalanche, insieme a Warner Bros Games, hanno deciso di regalarci nuovi scorci di gameplay e diverse novità proprio di recente. Con un nuovo showcase tutto dedicato al gameplay del titolo possiamo contenere un po’ più facilmente quel senso di attesa infinita per il titolo e, allo stesso tempo, far aumentare il nostro entusiasmo per questa nuova esperienza in arrivo nei prossimi mesi.

Lo showcase trasmesso qualche istante fa ci permette di dare uno sguardo al castello di Hogwarts, che sarà uno dei due teatri dove si svolgeranno le avventure di questo speciale videogioco. Spazio però anche al combattimento, mai davvero mostrato e che oggi si è invece preso il palco principale di questo speciale appuntamento e all’editor dei personaggi. Potete recuperare l’intero video di gameplay (che presumibilmente sarà l’ultimo, visto la data di uscita ravvicinata del gioco) poco più in basso.

Con quest’ultimo appuntamento comunicativo possiamo definire definitivamente partito il treno dell’hype che ha come capolinea proprio la scuola di magia e stregonerie di Hogwarts. In tutto questo, non dimentichiamoci che il nuovo videogioco ambientato nel passato del mondo di Harry Potter uscirà il prossimo 10 febbraio 2023 sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La data di lancio della versione Nintendo Switch del gioco, invece, non è ancora stata annunciata.