Manca sempre meno alla release di Hogwarts Legacy. Il gioco, prodotto da Avalanche Software e ambientato nell’universo di Harry Potter debutterà infatti il 10 febbraio 2023, a distanza di quasi tre anni dal primo reveal. Dopo il rinvio dell versioni old gen (ma di cui c’è già una data di uscita), è tempo di tornare a parlare della versione PC del gioco, che diventa nuovamente protagonista grazie a una serie di requisiti tecnici più specifici.

Andiamo con ordine: già ad agosto 2022 Avalanche Software aveva svelato i requisiti PC di Hogwarts Legacy. Nella giornata odierna, però, il team dietro il gioco ha fatto ancora di più e ha pubblicato due infografiche su Twitter, svelando quali saranno i requisiti richiesti per poter giocare a varie risoluzioni e ovviamente con diversi preset di qualità.

Il team di sviluppo ha ottimizzato (almeno a quanto sembra) decisamente bene la build PC, tanto che Hogwarts Legacy sarà giocabile anche da chi non ha un hardware di ultima generazione. Per esempio, per giocare in 720p e 30 frame al secondo basteranno una GTX 960 da 4GB opure una AMD Radeon RX 470 da 4GB. Ovviamente più si cerca di aumentare la risoluzione e il frame rate (oltre che il preset grafico), più sarà necessario avere un hardware decisamente prestante. Per il 1080p, per esempio, viene consigliato l’utilizzo di una NVIDIA GeForce 1080 Ti, mentre per il 4K si passa direttamente alla NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Potete dare uno sguardo voi stessi alle varie configurazioni poco più in basso.

Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Parlando invece di caricamenti e di ottimizzazione, vi informiamo che Hogwarts Legacy è giocabile su hard disk meccanico esclusivamente per la configurazione a 720p, ovvero quella più bassa in termini di richieste a livello prestazionale. In tutti gli altri casi, invece, sembra obbligatorio l’SSD. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

