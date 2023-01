Con l’avvicinarsi di febbraio 2023, e del conseguente rilascio di Hogwarts Legacy, continuano ad uscire tante piccole anticipazioni del titolo, così da incrementare ancora di più la curiosità dei fan storici di questo mondo. Di recente, proprio in questo senso, è stato pubblicato, sul profilo Twitter ufficiale del gioco, un nuovo video in cui possiamo assaporare le potenzialità dell’incantesimo Accio.

Questo incantesimo, introdotto nel quarto episodio della storia di Harry Potter, consente a chi ne fruisce di avvicinare qualcosa a sé (che si tratti degli oggetti più disparati), anche se i suoi utilizzi possono essere anche deviati altrove. Come vediamo nello stesso video di Hogwarts Legacy, oltre a “catturare” alcune specifiche cose può essere usato anche contro gli altri maghi.

Nel videogioco, quindi, potrebbe risultare centrale non solamente per avvicinarsi le cose, ma anche per sbloccare alcune situazioni particolari dal punto di vista ambientale. Sempre nel filmato vediamo il suo utilizzatore mentre si avvicina una piattaforma, suggerendo, forse, la sua futura importanza in termini di “puzzle scenografici”.

Osservando attentamente le ultime immagini mostrate, inoltre, possiamo cominciare a farci un’idea anche riguardo all’interfaccia “base” che Hogwarts Legacy offrirà ai vari giocatori, con una sorta di mappa/bussola in basso a sinistra per orientarsi, e alcune caselle cui vediamo assegnati anche altri probabili incantesimi a disposizione del caster.

Atteso per il 10 febbraio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, questo titolo darà agli appassionati la possibilità di “scrivere” la propria e personalissima storia all’interno dell’universo narrativo creato da J.K. Rowling. Le possibilità di approccio sembrano tantissime come anche la cura generale mostrata fino a questo momento.

