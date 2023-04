Se amate il mondo di Harry Potter e possedete una PlayStation 5 non potete allora fare a meno di approfittare dell’ottima offerta di Amazon su Hogwarts Legacy. La versione per l’ammiraglia di casa Sony del recente e apprezzato titolo è infatti attualmente disponibile con quasi il 30% di sconto sul noto e-commerce. Meno di 55 euro rispetto ai 75 euro di listino per mettere le mani su un’avventura unica, che saprà catturarvi per decine e decine di ore. Un’offerta, insomma, da non farsi passare sotto il naso.

Hogwarts Legacy è del resto un sogno a occhi aperti per ogni amante della saga. Come racconta la nostra recensione, che l’ha premiato con un ottimo 8, infatti: “vi immergerete nel mondo di cui avete sempre fantasticato, sentendovi gli eroi della storia e tenendo le sorti del Mondo Magico nelle vostre mani. Rimarrete meravigliati dall’accuratezza con cui è stato creato il castello di Hogwarts, così come dall’ampia varietà di incantesimi, animali fantastici e missioni secondarie da svolgere; “. Assicurarsene una copia per PS5 con quasi il 30% è insomma un’ottima offerta.

Oltre alla possibilità di giocare fin da ora Hogwarts Legacy in forte sconto su PS5, esistono anche molte altre offerte sul mercato.

