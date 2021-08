Hollow Knight, boom di giocatori su Steam ma senza un motivo

Hollow Knight è senza ombra di dubbio uno dei migliori metroidvania mai rilasciati finora, nonostante la relativa piccolezza del team di sviluppo. Il piccolo gioiello indie è riuscito a ritagliarsi una fetta di appassionati che ancora oggi continuano a sperare in un annuncio del suo successore, Hollow Knight: Silksong. A quattro anni di distanza dal rilascio, l’opera di Team Cherry è stata recentemente protagonista di un nuovo record su Steam, sebbene nessuno sappia realmente il perché.

Secondo i dati di SteamDB, infatti, durante la giornata del 5 agosto 2021 Hollow Knight ha totalizzato la bellezza di 12.891 giocatori connessi contemporaneamente su Steam, superando il precedente record di 11 mila utenti attivi. Il dato è particolarmente interessante non solo perché l’opera è stata rilasciata ormai quattro anni fa, ma perché nessuno ha davvero capito il motivo per cui, dal nulla, così tante persone hanno giocato a Hollow Knight su PC.

Di fatti, su Steam il titolo non è stato scontato di recente, né ci sono state novità riguardanti l’attesissimo Silksong. Alcuni credono invece che sia proprio l’assenza del sequel, di fronte a così tanti annunci durante il mese di agosto, a spingere sempre più giocatori a esplorare le profondità del mondo di Hollow Knight. Tuttavia, non ci sono reali conferme sul perché l’opera di Team Cherry sia riuscita ad attirare così tanti utenti attivi in un solo giorno.

Ciò che è sicuro è che Hollow Knight è un titolo che fa sempre piacere rigiocare e che può farci compagnia per molte ore grazie al forte backtracking e alle componenti metroidvania ben riuscite. Restiamo quindi in attesa di novità da parte del team di sviluppo, con la speranza di avere aggiornamenti sullo stato di Silksong quanto prima possibile, ora che sono passati molti mesi dall’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare.