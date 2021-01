Hollow Knight Silksong: lo sviluppo non è affatto finito, PR frainteso

Ieri il PR di Team Cherry, Matthew Griffin, aveva rilasciato una dichiarazione piuttosto sibillina sul canale Discord ufficiale di Hollow Knight Silksong, che aveva fatto pensare alla prossima conclusione dei lavori sul gioco. Dopo ventiquattr’ore di panico assoluto, in cui in rete sono rimbalzate le notizie più disparate, lo stesso Griffin ha voluto spiegare meglio le sue parole, tenendo a precisare che si è creato un enorme equivoco in merito a quanto ha detto: il suo, infatti, era uno statement generale sul modo in cui l’industria dei videogiochi gestisce certe dinamiche, che nulla ha a che vedere con il sequel dell’amatissimo metroidvania pubblicato nel 2017, né tantomeno con la fine della sua lavorazione.

Oggi Griffin ha ribadito che “Stavo parlando di quello che secondo me è il modo giusto di pubblicare un videogioco. Le mie parole non avevano niente a che vedere con Team Cherry o Hollow Knight Silksong”. In tanti avevano letto fra le righe della sua prima dichiarazione, pensando che in qualche modo potesse essere riferita anche a Silksong, ma le cose, effettivamente, non stavano proprio così. Il PR, come da lui specificato, non si riferiva e non voleva lanciare “frecciatine” a nessun prodotto in particolare, nemmeno a Cyberpunk 2077, come qualcuno aveva ipotizzato. Griffin, al contrario, voleva semplicemente dire che secondo lui la data d’uscita di un videogioco dovrebbe essere annunciata solo quando il suo sviluppo è effettivamente completato e ci si può dedicare a bugfix e rifinitura.

Hollow Knight Silksong rimane ancora nel pieno della sua lavorazione, con data d’uscita prevista per un generico 2021. Il gioco, come ribadito anche da noi nella nostra anteprima di ormai due anni fa, punta a raggiungere una dimensione decisamente più ambiziosa rispetto al predecessore, ed è forse per questo che Team Cherry si sta prendendo tutto il tempo che serve per consegnare al pubblico un prodotto all’altezza delle aspettative.

Una cosa è certa: quando il team di sviluppo avrà nuove informazioni da condividere con il pubblico su Silksong, saremo (e sarete) fra i primi a saperlo. Diteci, cosa ne pensate di tutta questa situazione?