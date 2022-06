Uno dei giochi più attesi da parte dei fan dei metroidvania è sicuramente Hollow Knight Silksong. Il titolo è in sviluppo da tantissimo tempo, ma non si è ancora visto nulla al di là del trailer di annuncio. Dopo tre anni di assenza dai radar, ci ha pensato Geoff Keighley a svelare ufficialmente i motivi per cui Team Cherry (software house dietro il gioco) non ha ancora potuto mostrare né annunciare le novità in merito. E il motivo, ovviamente, è la pandemia da COVID-19.

Keighley ha dichiarato di non aver nessuna informazione sullo stato attuale di Hollow Knight Silksong, ma di essere a conoscenza del motivo per cui non abbiamo più saputo praticamente nulla. Secondo il creatore e conduttore dei The Game Awards, il gioco è stato afflitto da seri problemi durante la pandemia. La diffusione del COVID-19 ha quindi impattato maggiormente Team Cherry e con buone ragioni: la software house, infatti, è decisamente piccola rispetto ad altre, e il virus ha creato problemi un po’ in tutta l’industria dei videogiochi, spesso causando ritardi e rinvii di alcuni prodotti decisamente attesi.

Al momento Hollow Knight Silksong è ancora in fase di sviluppo. In una recente chiacchierata con PC Gamer, il co-director di Team Cherry William Pellen ha dichiarato che il team condividerà maggiori informazioni sul gioco non appena ci si avvicinerà alla data di lancio. Data che ovviamente a oggi manca ancora e non è sicuro che sarà annunciata in breve tempo, soprattutto vista l’assenza di notizie oramai da diverso tempo.

Salvo clamorosi cambiamenti in corsa, il gioco uscirà su PC e Nintendo Switch. Non possiamo escludere successivamente un porting per altre console come il primo capitolo, che debuttò su PS4 e Xbox One un anno dopo la sua uscita su Steam. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.