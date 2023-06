Se amate giocare in mobilità con la vostra Nintendo Switch allora, probabilmente, sapete quanto la console non sia il massimo della comodità, visto che i suoi pad Joy-Con, specie a causa delle dimensioni ridotte, hanno un grip ed un’ergonomia molto limitati.

E così, specie quando si tratta di giochi come Zelda: Tears of the Kingdom, è logico pensare di effettuare un piccolo upgrade, acquistando, magari, dei controller alternativi che rendano l’esperienza di gioco più comoda e, di conseguenza, più godibile.

Ebbene, se siete alla ricerca di un’alternativa davvero valida, che possa fare la differenza sia giocando a Nintendo Switch in modalità portatile, sia quando connessa alla sua Dock Station, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, relativa all’ottimo Hori Split Pad Pro (tempo fa ve lo avevamo proposto anche in una versione a tema Zelda!), ovvero un controller modulare che dai precedenti 79,99€ è oggi disponibile a 67,49€!

SI tratta di un buon affare, perché parliamo di un prodotto creato da Hori (azienda ben nota del campo dei controller, specie nell’ambito dei fightin game), e pensato per garantire un’esperienza da gioco con Nintendo Switch davvero comoda e appagante.

Parliamo, a conti fatti, di un controller le cui due parti, destra e sinistra, possono essere collegate direttamente a Nintendo Switch in modalità portatile, al posto degli originali Joy-Con, aumentando sensibilmente la superficie dell’impugnatura, e rendendo la presa più comoda. La cosa bella, a differenza di altri prodotti simili, e che Split Pad Pro è poi utilizzabile anche nelle vesti di un tradizionale controller, ma cablato, perché collegabile con un apposito accessorio centrale (per altro presente in confezione), che vi permetterà di usarlo come un normalissimo pad.

Dotato di una comoda impugnatura e pulsanti direzionali facili da premere, il controller Hori Split Pad Pro offre un’esperienza di gioco davvero ottima e, per certi versi, persino migliore rispetto al tradizionale “Pad Pro” creato ufficialmente da Nintendo, visto che parliamo di un controller con pulsanti posteriori regolabili a seconda delle proprie preferenze, e dotato anche di funzione “Turbo”, che permette di velocizzare di molto il feedback della pressione, addirittura con 3 differenti velocità (5 volte/secondo, 10 volte/secondo, 20 volte/secondo).

Progettato per il comfort e la precisione, il controller Hori Split Pad Pro offre un’impugnatura ergonomica, pulsanti grandi, stick analogici morbidi e responsivi ed un D-Pad intuitivo, assicurando una perfetta aderenza durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, parliamo di un controller che dispone anche di un ingresso cuffie e microfono, consentendo l’utilizzo delle funzionalità audio di gioco e chat vocale, con tanto di pulsanti per il volume e lo spegnimento del microfono, per altro facilmente raggiungibili.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad effettuare subito il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto, quanto meno prima che l’offerta termini ed esso vada esaurito!

