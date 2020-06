Horizon 2 Forbidden West è ufficiale, annunciato per PS5

Pochi minuti fa si è svolto l’attesissimo evento dedicato ai giochi in uscita prossimamente per PS5, la nuova console di casa Spny in arrivo a fine di quest’anno. Se ne parlava ormai da diverso tempo ma ora è ufficiale, Horizon 2 Forbidden West è realtà. Durante l’evento infatti è stato mostrato un tricco trailer del sequel con protagonista la forte ed affascinante Aloy. Il titolo verrà lanciato su PS5 prossimamente, purtroppo non abbiamo ancora una data ufficiale a riguardo.

Il secondo capitolo di Horizon Zero Dawn è sicuramente uno dei titoli più attesi dagli appassionati del genere. Il primo uscì nel 2017 e ci mise davvero poco a far innamorare migliaia e migliaia di videogiocatori in tutto il mondo, sopratutto per la sua ambientazione post apocalittica. Proprio oggi pomeriggio Joris de Man, aveva pubblicato un nuovo tweet sul proprio profilo in cui ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta di ciò che sarebbe accaduto stasera ed effettivamente aveva pienamente ragione.

Il trailer mostrato qui sopra ha subito messo in evidenza un mondo nuovo, che a primo impatto sembra decisamente più vivo e rigoglioso rispetto a quanto visto nel primo capitolo. Horizon 2 Forbidden West, metterà Aloy alle prese con nuovi incontri, sia amichevoli che ostili, che le permetteranno di crescere ulteriormente e di continuare la propia ricerca per la verità. L’aspetto grafico, grande cavallo di battaglia di Guerrilla Games, appare ancora una volta ad un livello altissimo, con glib effetti visivi che donano delle viste mozzafiato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettavate un secondo capitolo di Horizon Zero Dawn? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le future novità ad informazioni riguardanti il sequel del titolo targato Guerrilla.