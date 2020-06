Horizon 2 Forbidden West: svelata la cover art del gioco?

Come sicuramente saprete, recentemente Sony ha tenuto il suo attesissimo evento a tema PlayStation 5, la prima vera risposta della compagnia nipponica a Microsoft e alla sua Xbox Series X. L’evento, infatti, ha permesso a tutti gli interessati di entrare in contatto con alcuni dei titoli che vedremo giungere su Next-Gen, tra esclusive e multipiattaforma, svariate produzioni tra le quali è anche apparso il tanto atteso e chiacchierato Horizon 2 Forbidden West.

Il sequel della creatura targata Guerrilla Games si è infatti mostrato in un lungo trailer che ci ha permesso di dare un primo sguardo al nuovo mondo di gioco in cui ci muoveremo, il tutto seguito da alcuni dei personaggi e delle creature che avremo modo d’incontrare e affrontare nel corso dell’avventura. Allo stato attuale sono ancora tante le domande sulla produzione, ma sappiamo che questa volta Aloy dovrà affrontare una minaccia potenzialmente capace di sterminare definitivamente ogni forma di vita organica ancora presente sul pianeta.

Ebbene, in queste ultime ore il noto insider shinobi602 ha pubblicato quella che potrebbe essere la cover art ufficiale del titolo, immagine che però è stata velocemente cancellata dallo stesso insider. Prima che l’artwork venisse tolto, però, un utente è però riuscito a ripubblicarlo, di fatto permettendo a chiunque di visionarla. Come potete vedere poco sopra, la scena mette in mostra la nostra Aloy armata di lancia e arco mentre sopra di lei si staglia un grande volatile meccanico.

La Key Art offre inoltre uno scorcio della lussureggiante ambientazione in cui andremo a muoverci, con uno sguardo anche verso le distese del mare. Tale scelta non è casuale, visto che in questo nuovo episodio potremo anche esplorare i fondali marini. Proprio in ragion di ciò, molti utenti hanno ritenuto possibile che la presenza di un avversario così specifico e messo ben in evidenza potrebbe significare la possibilità di utilizzare alcune cavalcature volanti, come tra l’altro precedentemente dichiarato da alcuni rumor.