Qualche settimana fa abbiamo assistito all’annuncio di grosse ed importanti novità relative al tanto chiacchierato PSVR 2. Il visore per la realtà virtuale di nuova generazione di Sony ha creato un forte appeal nei suoi confronti, e sebbene la data di lancio ha sorpreso molti per la sua vicinanza, è il prezzo a porre non pochi dubbi. In tutto ciò, abbiamo potuto dare un’occhiata più approfondita a quella che sarà la line up di lancio del visore PS5, e sicuramente uno dei titoli di punta è Horizon Call of the Mountain.

Il franchise di Horizon è stato capace di far innamorare molti appassionati a un mondo che mischia passato e futuro in modo alquanto affascinante. Ora, con Horizon Call of the Mountain i fan della serie potranno entrare in quel mondo in prima persona grazie alle nuove caratteristiche immersive di PSVR 2. A qualche mese dal lancio di visore e del gioco, Guerrilla Games ci ha svelato una serie di dettagli in più sul suo prossimo gioco, annunciando anche di aver aperto i pre-order del titolo.

Sapevamo già che in Horizon Call of the Mountain vestiremo i panni di Ryas, un ex Carja delle Ombre in cerca di redenzione e che viene perseguitato da un passato difficile. Dopo che gli è stata offerta la libertà in cambio di indagare su una nuova minaccia, il maestro dell’arrampicata e nel tiro con l’arco dovrà utilizzare tutte le sue abilità per sopravvivere al suo pericoloso viaggio alla ricerca di risposte.

Oltre a questo nuovo personaggio, Guerrilla conferma che nel corso dell’avventura VR avremo l’occasione di incontrare vecchie e nuove conoscenze, compresa Aloy. Horizon Call of the Mountain è il culmine degli sforzi di Guerrilla Games e Firesprite, due team PlayStation molto talentuosi e che promettono di sorprenderci subito con un vero e proprio titoli tripla A per PSVR 2.