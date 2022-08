In un periodo di sensibilizzazione alle tematiche legate a identità di genere e diritti, anche il mondo dei videogiochi sembra voler fare la sua parte. Molti titoli, infatti, hanno deciso ultimamente di adottare trame che siano inclusive anche nei confronti della comunità LGBTQ+ e abbandonare i vecchi standard narrativi. Uno dei titoli che ha fatto più scalpore per le scelte legate all’aspetto estetico della sua protagonista è senza dubbio Horizon Forbidden West.

Foto generiche

Oltre a tutte le discussioni legate ai presunti chili di troppo aggiunti da Guerrilla al personaggio di Aloy, Horizon Forbidden West, nella nuova patch, lo studio ha inserito una piccola chicca per festeggiare, anche se in ritardo, il mese del Pride. Si tratta di una pittura facciale, utilizzabile durante la storia, chiamata appunto Mark of Pride. Questa modifica estetica conferisce al volto del personaggio di Aloy i colori tipici del Pride. Pur trattandosi di un’aggiunta marginale, la pittura è interessante per poter creare materiale anche grazie all’editor di foto presente nel gioco.

Ovviamente, la pittura facciale non è l’unica aggiunta per la patch 1.18 di Horizon Forbidden West. Gli sviluppatori, infatti, hanno corretto anche alcuni bug minori che hanno afflitto il titolo fino ad ora. Tra questi, troviamo alcuni fix destinati a missioni principali e secondarie, oltre a generici miglioramenti di stabilità. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge anche un anti aliasing temporale sia per la versione PS4 che quella PS5. Esso potrà essere attivato tramite le impostazioni di risoluzione dal menu delle impostazioni.

Guerrilla Games, nel corso dei mesi, ha pubblicato numerosi aggiornamenti per Horizon Forbidden West. Il continuo desiderio di migliorare il proprio lavoro è stata una delle chiavi per il successo del titolo. Inoltre, il nuovo capitolo di Horizon è incluso in molti dei bundle che vedono protagonista PlayStation 5, cosa che, inevitabilmente, ne ha aumentato le vendite.