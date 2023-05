Arrivato da poco sul mercato, la prima (e, ad ora, unica) espansione di Horizon Forbidden West, ovvero Burning Shores (per altro da noi premiata in fase di recensione con un bell’8) ha certamente puntato nuovamente i riflettori sulla seconda avventura di Aloy, risvegliando i fan dal loro letargo, e facendoci tornare la voglia di immergerci nell’incredibile mondo immaginato dal team di Guerrilla Game.

E dunque se, come noi, vorreste già tornare ad accompagnare Aloy nel corso dei suoi viaggi, tra minacce robotiche e nuovi e affascinanti tribù, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo splendido set, realizzato da Lego in stretta collaborazione con il team di Guerrilla Games, e ritraente una delle creature meccaniche più famose del brand, ovvero il mastodontico “Collolungo”, qui riprodotto in un set il cui costo originale di ben 89,99€ è stato ridotto del 15%!

In questo modo, potrete portarvi a casa questo splendido set al prezzo di soli 76,49€, potendo così aggiungere alla vostra collezione un pezzo davvero bellissimo e ben realizzato e che, ne siamo certi, col tempo diventerà un oggetto di culto, tanto per i fan Lego quanto per quelli PlayStation!

Ricchissimo di dettagli, questo set è composto Da ben 1222 pezzi, e ritrae in modo fedele non solo lo splendido e gigantesco robot, ma anche un piccolo diorama, su cui è presente un altro robot (un “Osservatore”), un albero di betulla in mattoncini, dell’erba alta e persino un semaforo arrugginito avvolto da una vite, così da rappresentare degnamente la coesione tra ruderi umani e natura che sussiste in tutto il mondo di gioco.

Non manca poi una minifigure esclusiva ritraenete il personaggio di Aloy, presente praticamente solo in questo set e, dunque, rarissima ed ambita dai collezionsti! Per quanto concerne le figure, il set è di per sé davvero molto bello, e vanta ben 34 cm di altezza, con 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità, ed è stato pensato per essere esposto a mò di statua grazie non solo alla sua base, ma anche ad alcuni perni ben nascosti che rendono il Collolungo saldo e bilanciato, praticamente incrollabile rispetto alla sua posizione.

Insomma, parliamo di un set Lego davvero magnifico e, per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina Amazon ad esso dedicato, così da poter acquistare quanto prima il set al suo ottimo prezzo scontato!

