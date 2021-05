Horizon Forbidden West protagonista del nuovo State of Play, data e orario

Horizon Forbidden West fu la prima vera sorpresa annunciata durante un’evento di presentazione dedicato ai giochi per PS5, e ora sta per giungere finalmente il momento per saperne di più. L’epopea di Aloy ci sembra quasi più vicina ora che Sony ha annunciato con grande sorpresa di tutti un nuovissimo State of Play in cui il protagonista indiscusso della trasmissione digitale sarà proprio il sequel dell’open world targato Guerrilla.

L’annuncio è arrivato esattamente qualche istante fa, quando la compagnia giapponese ha reso nota l’esistenza di un nuovo State of Play dedicato proprio ad Horizon Forbidden West tramite i propri canali social. L’appuntamento è più vicino di quanto possiate immaginare, e prenderà vita proprio questo giovedì 27 maggio. La diretta sarà trasmessa sui canali ufficiali PlayStation e partirà alle ore 23:00, orario italiano.

Come viene dichiarato all’interno del blog ufficiale PlayStation, nel corso di questo nuovo State of Play avremo la possibilità di vedere per la prima volta il gameplay di Horizon Forbidden West. Durante la trasmissione verrà mostrato un nuovo segmento esclusivo della durata di 20 minuti, in cui il gameplay si prenderà uno spazio di 14 minuti in cui vedremo nuovamente in azione Aloy in un filmato catturato su PlayStation 5.

State of Play returns Thursday, May 27 with an extensive look at Horizon Forbidden West gameplay: https://t.co/tJC9WiTgZZ pic.twitter.com/C7xvZiotgJ — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2021

Per ora Sony ha voluto aggiornarci solamente su questo appuntamento, e non vengono menzionati altri annunci all’interno di questo nuovo State of Play. Poco male, dato che l’attenzione che ha attirato a se il brand di Horizon è tale da aver reso questo nuova IP Guerrilla una delle più amate dagli appassionati in tempi record. Non vediamo l’ora, quindi, che giovedì 27 maggio arrivi presto, così da poter vedere finalmente cosa avrà in serbo per noi questo attesissimo Horizon Forbidden West.