Horizon Forbidden West rimandato, nuova data annunciata al Gamescom

A sorpresa è stato Horizon Forbidden West ha annunciato il suo ritardo al Gamescom 2021. Pensavamo che Sony non avrebbe portato videogiochi alla fiera videoludica tedesca dato l’imminente PlayStation State of Play, invece Guerrilla Games si è presentata con un suo portavoce per comunicare la nuova data: il 18 febbraio 2022.

La pandemia, purtroppo, dal 2020 non ha risparmiato neanche il mondo dei videogiochi. Sebbene il medium goda di nuovo pubblico ogni mese che passa dato che le persone a casa hanno avuto sempre più tempo da dedicare alle proprie console, la fase produttiva sia delle piattaforme che dei videogiochi ne sta ancora risentendo. Dai videogiochi rimandati proprio come Horizon Forbidden West, fino alla penuria di GPU, chip e console, la situazione generale non è delle più rosee.

Per fortuna il ritardo di Horizon Forbidden West, già ipotizzato in passato da alcuni rumor come vi abbiamo descritto in questo articolo, sarà solo di pochi mesi: il videogioco, infatti, inizialmente era programmato per la finestra delle festività di fine 2021. Guerrilla Games ha rassicurato i giocatori sul gioco, specificando che lo studio è nelle fasi finali di progettazione e che, semplicemente, le condizioni di lavoro in compagnia del COVID-19 non danno la sicurezza necessaria ai dipendenti per poter rilasciare il gioco a fine anno.

Horizon Forbidden West è il sequel del pluripremiato Horizon Zero Dawn, gioco cardine della scorsa generazione di videogiochi. Il precedente capitolo è stato un best seller di PlayStation ed è stato anche uno dei titoli che ha convinto Sony a realizzare dei porting delle proprie esclusive per PC. Forbidden West per il momento è previsto esclusivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5, e non sappiamo se in futuro Sony e Guerrilla Games spingeranno per un porting su computer.