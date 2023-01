È da parecchio tempo, ormai, che la versione multiplayer di Horizon Zero Dawn circola sul web e nelle community di appassionati. Il grande interessamento nei confronti di questa modalità/spin-off ha ispirato i fan più accaniti a scandagliare ogni anfratto alla ricerca d’indizi, leak e tanto altro. La scorsa notte, curiosamente, è stato postato su You Tube un video in cui abbiamo la possibilità di vedere quello che sembra essere proprio il gioco in multiplayer, anche se in una versione estremamente raffazzonata.

Osservando bene il video di Horizon Zero Dawn ci si rende subito conto che si tratta di una build parecchio vecchia, risalente al 2020 circa. Nella clip possiamo quindi dare uno sguardo al gioco multiplayer al suo stato brado, mancante quindi di tantissime rifiniture e veri propri elementi in game sotto ogni aspetto. Così vediamo questo personaggio femminile, anch’esso raffazzonato, mentre si muove lungo una mappa parecchio grezza nel suo insieme.

La persona che sta giocando mostra tutto quello che può cercando anche di forzare la situazione, e arrivando in un’apparente arena multiplayer. Lungo il percorso si possono scorgere torrette varie, nemici, una folta vegetazione e tanti altri piccoli dettagli che sembrano anticipare una sorta di “preparazione sul posto”. Ovviamente nessuno ci certifica che si tratti ufficialmente di un video tratto da Horizon Zero Dawn, anche se la pluralità degli elementi a schermo sembra suggerirlo di molto. Non essendoci nessuna informazione ufficiale o conferma in merito a queste immagini, v’invitiamo a prendere tutto con le dovute pinze. Non ci resta che attendere nuovi dettagli e spiegazioni riguardo al multiplayer di Horizon Zero Dawn.

