Horizon Zero Dawn 2: dettagli sul gameplay e su una modalità cooperativa emersi da un leak

Durante la scorsa settimana vi abbiamo parlato del rumor relativo alla risoluzione/framerate e ad altri dettagli tecnici di Horizon Zero Dawn 2. Oggi invece vi riportiamo alcune informazioni ottenute da VideoGamesChronicle inerenti al gameplay e ad una nuova modalità del prossimo capitolo della serie di Guerrilla Games. I leak in questione sono considerati “fonti affidabili all’interno di Sony Interactive Entertainment” dalla stessa redazione di VGC.

A quanto pare il prossimo capitolo della serie open-world presenterà importanti innovazioni per quanto concerne le meccaniche di gameplay, saranno inoltre presenti anche alcuni inediti elementi narrativi e contenutistici. Sempre secondo VGC, in Horizon Zero Dawn 2 sarà presente una modalità cooperativa che dovrebbe avere come protagonista sempre Aloy.

Per il momento però, le fonti interne a Sony Interactive Entertainment non sono a conoscenza se questa nuova aggiunta riguarderà unicamente la campagna single player della prossima avventura della cacciatrice, oppure si tratterà di una sorta di modalità aggiuntiva da giocare insieme ai propri amici e che affiancherà quindi la campagna principale. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Horizon Zero Dawn dovrà essere una trilogia per gli sviluppatori di Guerrilla Games, i quali vogliono distinguere ogni capitolo della serie con contenuti unici e originali.

In ogni caso, vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela dato che si tratta solo di voci di corridoio che non trovano corrispondenza con nessuna fonte ufficiale. Se però dovessimo considerare tutti i rumor trapelati nelle ultime settimane come veritieri, bisogna dire che tra una mappa cinque volte più grande, ambienti distruttibili, meccaniche di gameplay innovative e modalità cooperativa i fan che non vedono l’ora di tornare a caccia di mostruose creature saranno sicuramente entusiasti.

E voi cosa ne pensate di una modalità cooperativa all’interno di Horizon Zero Dawn 2? Scrivetecelo come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.