Horizon Zero Dawn 2 su PS5: gli sviluppatori assumono personale

Horizon Zero Dawn 2 e un nuovo capitolo di Killzone: sono questi i progetti di Guerrilla Games per PS5? Ecco i dettagli su alcune nuove offerte di lavoro.

Guerrilla Games, sviluppatore di Horizon Zero Dawn e Killzone, ha pubblicato molte proposte di lavoro che sembrano fare riferimento a un nuovo grande progetto per PS5. Queste assunzioni sono parte dei piani dello studio che sembra mirare ad un grande aumento del numero di dipendenti, in quanto Guerrilla sembra voler lavorare su due giochi contemporaneamente, rilasciandoli a pochi anni di distanza l’uno dall’altro. Uno di questi, ovviamente, potrebbe essere Horizon Zero Dawn 2.

Negli ultimi giorni, Guerrilla Games ha pubblicato più di 60 richieste di lavoro sul proprio sito ufficiale. I ruoli richiesti sono moltissimi. Nessuno di essi dice esplicitamente “PS5” o “hardware di prossima generazione”, ma è ovviamente molto improbabile che il team sia al lavoro su un progetto per PS4 e che, addirittura, stia assumendo nuove persone per sviluppare un gioco sull’attuale generazione.

La lista dei ruoli ci permette anche di capire a cosa sta puntando il team olandese. Lo studio è infatti alla ricerca di un network engineer, il che conferma che uno dei progetti (o entrambi) è legato al multigiocatore, o almeno proporrà anche una componente multiplayer. Un’altra proposta fa riferimento alla creazione di un sistema di comunicazione tra giocatori, anch’esso adeguato per un titolo online. Anche mesi fa era apparsa una proposta di lavoro legata a un titolo multigiocatore.

Ovviamente tutto questo porta a pensare a un ritorno di Killzone, serie interrotta all’inizio dell’attuale generazione con il capitolo Shadow Fall proprio per dare spazio a Horizon Zero Dawn. Ovviamente è possibile che Horizon Zero Dawn 2 voglia proporre una componente multigiocatore, cooperativa o competitiva.

In verità, però, attualmente non abbiamo informazioni ufficiali in merito, quindi ogni ragionamento è solo una pura speculazione. L’attesa sarà probabilmente lunga: diteci, se poteste scegliere, preferireste avere prima Horizon Zero Dawn 2 o un nuovo capitolo di Killzone?