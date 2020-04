Horizon Zero Dawn 2 sarà esclusiva PS5 in 4K e 30 fps, secondo un rumor

In attesa dell’approdo di Horizon Zero Dawn su PC, il franchise di Guerrilla Games è al centro di un interessante rumor. In particolare ci riferiamo al suo diretto sequel, che a quanto pare sarà esclusiva per PS5 e non sarà quindi destinato anche all’uscita su PC. Sempre secondo il leak che sta circolando nelle ultime ore, Horizon Zero Dawn 2 avrà una mappa ben cinque volte più grande rispetto al suo predecessore e sarà fruibile con una risoluzione nativa a 4K e 30 FPS.

Il nuovo progetto di Guerrilla Games sembrerebbe quindi essere appositamente pensato per la nuova macchina da gioco di casa Sony, e sarà realizzato su di un motore grafico molto aggiornato e dotato di alcune caratteristiche inedite di cui ancora si conosce ben poco.

La protagonista del gioco sarà sempre Aloy, e grazie all’avanzamento tecnico raggiunto dal motore grafico il suo modello vanterà circa un milione di poligoni. Gran parte del lavoro è stato realizzato anche per migliorare drasticamente gli shader per la pelle, ma soprattutto è stata dedicata una maggiore cura nella resa realistica dei capelli.

La mappa, oltre ad essere cinque volte più ampia, sarà dotata ovviamente del ray tracing in tempo reale, al fine di rendere le ambientazioni ancora più autentiche e affascinanti. Grazie all’SSD di cui disporrà la nuova PS5, gli spostamenti da una parte all’altra della stessa mappa saranno molto più rapidi e i vari scenari saranno caricati in pochi istanti. Infine, gli ambienti saranno distruttibili e dotati di una simulazione dinamica del vento oltre a una tassellazione e fisica avanzata dell’acqua, che renderà possibile l’introduzione di epici scontri con alcune creature subacquee.

Sempre secondo il rumor che circola in queste ore, l’uscita del gioco avverrà nel corso della prossima primavera e non sarà quindi previsto nell’ambito della line-up di lancio di PS5. Vi ricordiamo, inoltre, che le voci in questione potrebbero rivelarsi non veritiere, ecco perché vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela.