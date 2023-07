In attesa di Horizon Forbidden West sui nostri PC, godiamoci Horizon Zero Dawn al massimo delle performance. Non è un mistero che il videogioco Guerrilla sia uno dei titoli visivamente più incredibili mai usciti sul mercato, ed è incredibile vedere cosa riesce ancora a ottenere la community con un videogioco del 2017.

Il noto canale Digital Dreams ha pubblicato un video dove vediamo girare Horizon Zero Dawn in 8K con ray tracing reshade sfrutttando la mod Beyond all Limits Reshade e un tool per la camera che offre un notevole miglioramento al livello di dettaglio (LOD).

Che cosa è Horizon Zero Dawn? Horizon Zero Dawn è un videogioco d’azione e avventura sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. È stato originariamente rilasciato per la console PlayStation 4 nel 2017, e successivamente è stato portato anche per PC nel 2020. Il gioco è ambientato in un mondo post-apocalittico in un futuro distante, dove la civiltà umana è crollata e la natura ha riconquistato il controllo del pianeta. Gli umani vivono in tribù primitive e la terra è abitata da creature meccaniche animali, chiamate “macchine”, che sono diventate la forma predominante di vita.

Chiaramente scordatevi di poter far girare tutto questo ben di dio con una configurazione normale, non per altro è necessario possedere una RTX 4090 oltre che un processore Ryzen 9 7950xx. Insomma, a meno che non abbiate un PC uber, dubitiamo che riuscirete a godere di cotanta meraviglia.