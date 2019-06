Horizon Zero Dawn: il producer Patrick Munnik è morto

Il lead producer di Horizon Zero Dawn, Patrick Munnik, è morto all'età di 44 anni: ecco il saluto di Guerrilla Games all'amato collega.

In questi giorni allegri di E3, dobbiamo purtroppo dare una triste notizia: Patrick Munnik, lead producer di Guerrilla Games, è deceduto. Munnik aveva 44 anni ed stato una delle figure chiave all’interno del team olandese per lo sviluppo di molti titoli, come il recente Horizon Zero Dawn.

La notizia è stata riportata sui social: non vengono illustrate le cause della morte, ma unicamente che essa è avvenuta il 10 giugno 2019. Il messaggio d’addio del team riporta la seguenti parole: “È con grande shock e tristezza che vi informiamo che il nostro lead producer Patrick Munnik non è più tra noi. Saremo eternamente grati di aver potuto avere il nostro amato Patrick nel nostro team.”

It is with great shock and sadness we inform you that our lead producer Patrick Munnik is no longer with us. We are eternally grateful to have had our greatly valued and much loved Patrick on our team. pic.twitter.com/IpeNvSMmht — Guerrilla (@Guerrilla) June 13, 2019

Munnik è diventato parte del team di Guerrilla Games come producer nel 2011. Ha lavorato, oltre che su Horizon Zero Dawn, anche su Killzone Shadowfall. Non sappiamo quale ruolo ricoprisse nel nuovo gioco, ancora non annunciato, del team di Amsterdam.

Facciamo le nostre condoglianze a Guerrilla Games, e agli amici e famigliari di Munnik.