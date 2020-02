Horizon Zero Dawn su PC svelato da Amazon?

Il mercato videoludico console si sta evolvendo e il concetto di esclusiva diventa sempre più labile, come ci sta insegnando Microsoft. La casa di Redmond da tempo ha deciso di rilasciare ogni titolo interno sia su console che su PC e, secondo molteplici voci di corridoio, anche Sony starebbe pensando a qualcosa di simile, almeno per quanto riguarda Horizon Zero Dawn. Ora, Amazon France ha pubblicato una pagina dedicata al gioco.

Come potete vedere qui sotto, Amazon ha creato una pagina vuota dedicata al gioco. Possiamo solo vedere la piattaforma (PC Windows) e null’altro. Non ci sono immagini, data di uscita o altri dettagli aggiuntivi riguardo a questa potenziale conversione. Ovviamente è possibile che si tratti di qualche strano errore, ma considerando le voci sempre più insistenti, corroborate da dei report del ben informato Jason Schreier, il reveal del gioco pare sempre più vicino.

Amazon France is listing Horizon: Zero Dawn for PC, published by Sonyhttps://t.co/uu5hTZjQPk (The game's anniversary is on February 28) pic.twitter.com/AlthmPmUCn — Nibel (@Nibellion) February 26, 2020

In particolar modo, come fa notare Nibel, il 28 febbraio è l’anniversario del gioco: possibile che fra due giorni Sony Interactive Entertainment sveli la versione PC di Horizon Zero Dawn? Per ora è solo una supposizione. Sarebbe interessante capire, anche, se il videogame possa essere un semplice porting 1:1 della versione PS4 Pro o se ci sarà un lavoro di rifacimento per sfruttare i PC di fascia alta.

Nell’ultimo caso, è anche possibile che la nuova versione arrivi su PS5, in attesa del rilascio del secondo capitolo (mai annunciato, ricordiamolo). Come potete vedere, però, per ora è tutto un insieme di voci di corridoio, leak e speculazioni: nulla è ufficiale. Sony nell’ultimo periodo è stata abbastanza silenziosa, a differenza di Xbox: speriamo di ricevere novità quanto prima.