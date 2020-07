Horizon Zero Dawn PC: data di uscita svelata dal nuovo trailer

Dopo essere stato confermato a più riprese, finalmente è arrivata qualche istante fa la data di lancio ufficiale di Horizon Zero Dawn su PC. Di sicuro una notizia che farà gioire i giocatori che attendevano il titolo di Guerrilla su PC, e che potranno finalmente esplorare in lungo e in largo il mondo post apocalittico abitato da animali meccanici. Come annunciato insieme a un nuovo trailer di lancio, l’open world ex esclusiva PS4 sarà presto disponibile sia su Steam che su Epic Games Store.

Horizon Zero Dawn su PC uscirà il prossimo 7 agosto, è proporrà ai giocatori un’esperienza migliorata e con delle caratteristiche aggiuntive rispetto alla versione uscita sulla console Sony tre anni fa. Innanzitutto, esattamente come con Death Stranding, il titolo Guerrilla supporterà il formato Ultra Wide. Sarà possibile notare un miglioramento grafico con delle texture di qualità maggiore ed effetti particellari e un’illuminazione migliori.

Ma le migliorie in confronto alla versione PlayStation 4 del titolo non finiscono qui, dato che su PC, Horizon Zero Dawn darà ai giocatori tutta una serie di opzioni per personalizzare e migliorare la risoluzione e il framerate del titolo a proprio piacimento e secondo le specifiche delle proprie macchine da gioco. Basta aspettare ancora poco più di un mese e il prossimo 7 agosto potrete fare vostro Horizon Zero Dawn sia su Steam che su Epic Games Store.

Al momento Guerrilla ha annunciato anche il seguito delle avventure di Aloy che, su PlayStation 5 si troverà a vagare verso ovest per scoprire la verità su alcuni dei misteri che si celano ancora nel mondo di gioco. Cosa ne pensate della data di lancio di Horizon su PC? Acquisterete il titolo su PC? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.