Horizon Zero Dawn: Il campo visivo non potrà essere modificato

L’arrivo di Horizon Zero Dawn su PC ha generato un dibattito incredibile oltre alle enormi aspettative degli utenti PC. Ricordiamo che il gioco rappresenta la prima esclusiva AAA da parte di Sony ad arrivare anche su un’altra piattaforma. Il titolo di Guerrilla Games debuttò su PlayStation 4 a marzo 2017 e riscosse un notevole successo grazie a una storia affascinante e alla sua realizzazione tecnica di alto profilo.

Dopo la pubblicazione della prima immagine ultrawide che ha confermato la piena compatibilità per chi possiede un monitor in formato 21:9, la community manager di Guerrilla Games ha annunciato, però, che il gioco sarà sprovvisto di opzione per la modifica del FOV. La conferma è arrivata pochi minuti fa sulla pagina Steam del gioco.

Per chi non lo sapesse il FOV o Field of View (campo visivo) rappresenta la porzione di immagine di un videogioco mostrata su schermo. Più precisamente quella parte che chi realizza il gioco vuole mostrarci in un certo momento. Molto probabilmente, la scelta di non poterlo modificare è voluta dagli stessi sviluppatori per ottimizzare al meglio il framerate, oltre a rendere l’intera esperienza di gioco molto più cinematografica.

La community manager ha così commentato la scelta presa da Guerrilla Games: “Abbiamo preso questa decisione perché non potevamo permettere che l’esperienza di gioco originale fosse compromessa. Oltre a questo, anche lo stile grafico avrebbe subito un contraccolpo negativo. Per questi motivi non sarete in grado di cambiare il FOV”.

Infine, vi ricordiamo che il gioco sarà pubblicato su PC durante l’estate di quest’anno. Estate che vedrà anche l’arrivo di Death Stranding, altra ex esclusiva PlayStation 4 pronta a debuttare su PC il prossimo 2 Giugno. Cosa ne pensate di questa notizia? State aspettando con impazienza l’arrivo di Horizon Zero Dawn? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, di continuare a seguire le nostre pagine per le eventuali prossime notizie relative al titolo di Guerrilla Games.