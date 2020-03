Horizon Zero Dawn, la versione PC supporterà anche i monitor ultra-wide

Una delle principali notizie delle ultime settimane ha riguardato l’arrivo su PC dell’ormai ex esclusiva PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Una scelta quella da parte di Sony, che pubblicherà il titolo con l’etichetta PlayStation Mobile, che ha finito per sollevare polemiche da parte di alcuni fan della console Sony. Il gioco sarà pubblicato su PC durante l’estate di quest’anno, a pochi mesi di distanza presumibilmente da un’altra ex esclusiva PlayStation 4, ovvero Death Stranding, la cui pubblicazione su Steam ed Epic Games Store è prevista per il 2 giugno prossimo.

Sulla versione PC, dopo il primo annuncio, non sono arrivati ulteriori dettagli ma uno di questi è emerso indirettamente dal forum del gioco su Steam grazie all’intervento di un rappresentante del team di sviluppo. Un utente aveva infatti aperto una discussione chiedendo: «Pensate che il gioco supporterà il formato ultra-wide come Death Stranding dato che condividono lo stesso motore grafico?».

Alcuni utenti hanno fatto notare che una delle foto del gioco su Steam era proprio tratta dalla versione PC e poi un rappresentante del team di sviluppo ha dato la sua risposta: «Supporteremo il formato ultra-wide! Come altri in questa discussione hanno sottolineato, la prima schermata nella pagina del Negozio di Steam è tratta dalla versione PC».

Dato che al momento è stata solo diffusa una finestra temporale d’uscita, Horizon Zero Dawn in versione PC non si può ancora preordinare. Nella descrizione del gioco si legge semplicemente che ci sarà il gioco base, l’espansione Frozen Wild e una serie di contenuti aggiuntivi (abito da ranger della tempesta Carja e Arco possente Carja, pack Mercante Carja, abito da pioniera Banuk e arco da abbattimento Banuk, Pack Viaggiatrice Banuk e Pack Guardiana Nora). L’uscita è stata generalmente fissata all’estate prossima.