Horizon Zero Dawn PC: nuova patch, ecco quali problemi risolve

Horizon Zero Dawn è arrivato da un paio di settimane su PC, via Steam e Epic Games Store. Il gioco di Guerrilla Games ha colpito più di 10 milioni di giocatori su PlayStation 4 e, nelle speranze di Sony Interactive Entertainment, è destinato a fare bene anche su computer. Purtroppo, questa nuova versione soffre di qualche problema. Ora, è disponibile la nuova patch, la numero 1.02: ecco quali problemi risolve.

Horizon Zero Dawn (2017) sarà la seconda esclusiva PS4 ad arrivare su PC.

Prima di tutto, Guerrilla Games spiega che l’aggiornamento correttivo risolve vari crash, sopratutto quelli all’avvio. Inoltre, dovrebbe essere stato eliminato il problema di sincronizzazione di alcune animazioni facciali alle frequenze di aggiornamento superiori ai 30 Hz. La patch 1.02 inoltre punta a migliorare le prestazioni di gioco: durante gli autosalvataggi (ad esempio quando si completa una parte di una quest) non dovrebbero esserci più problemi di fluidità.

Ovviamente la patch risolve solo una parte dei problemi presenti in Horizon Zero Dawn su PC. Il team sottolinea che ci sono ancora degli errori non risolti, quindi continuerà a indagare e a correggere i bug. Guerrilla ringrazia i giocatori per la pazienza e il feedback e ci informa che è presente un nuovo sistema di report per segnalare le problematiche di crash.

Se avete riscontrato altri problemi, invece, potete raggiungere il sito ufficiale e lasciare la vostra segnalazione, seguendo le indicazioni di Guerrilla Games.

Come detto, si tratta solo di un punto di partenza: il fatto che in una decina di giorni siano state rilasciate ben due patch, però, fa ben sperare sul futuro del gioco. Horizon Zero Dawn su PC vuole e deve essere il portabandiera del mondo console di Sony in “territorio straniero”, quindi siamo certi che il team farà tutto il possibile per risolvere ogni problema.

Diteci, avete già iniziato a giocare a Horizon Zero Dawn?