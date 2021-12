Horizon Zero Dawn su PC avrà prestazioni migliori con NVIDIA DLSS

A partire da oggi giochi per PC come Horizon Zero Dawn e Lemnis Gate si aggiungono a ICARUS, Diablo 2: Resurrected e Chorus nella lista dei titolo che supportano la tecnologia DLSS di Nvidia. Il tutto è stato introdotto con l’aggiornamento del mese di dicembre,e ora l’elenco dei titoli e delle app che supportano NVIDIA DLSS sale così a oltre 140. Sony ha anche rilasciato un tech trailer per PC e le specifiche raccomandate per God of War.

I giocatori con schede video GeForce da oggi avranno un incremento delle prestazioni DLSS fino al 50% per Horizon Zero Dawn. Oggi il titolo di Guerrilla, nella sua versione Complete Edition, ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni tramite una patch che aggiunge il supporto per NVIDIA DLSS. Con DLSS abilitato, Horizon Zero Dawn ottiene fino al 50% di incremento delle prestazioni, oltre che una qualità dell’immagine eccezionale.

Con le prestazioni migliorate, le GPU GeForce RTX 3060 e superiori permetteranno ad Horizon Zero Dawn di oltrepassare i 60 FPS a 4K per un’esperienza definitiva per quello che è un pluripremiato gioco di ruolo d’azione, sviluppato da Guerrilla e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, che ha venduto oltre 700.00 copie su PC.

Grazie alla tecnologia di rendering AI e ai processori AI Tensor Core dedicati presenti esclusivamente sulle GPU GeForce RTX, DLSS accelera il frame rate dei giochi pur preservando il dettaglio grafico del gioco per fornire una qualità dell’immagine simile alla risoluzione nativa.