Horizon Zero Dawn: versione PC in arrivo secondo un giornalista

In questa generazione di console Sony sicuramente ha saputo “dettar legge” con il marchio PlayStation. La casa nipponica ha saputo catturare l’attenzione mediatica su di essa grazie al sempre più ottimo parco titoli First-Party. Opere come God of War, Horizon Zero Dawn e Bloodborne sono solo alcuni degli esempi che sono riusciti a fare gola persino alla concorrenza. Tuttavia con il passare degli anni vediamo il mercato spostarsi in maniera sempre più mirata verso il panorama PC. Microsoft sembra aver già abbracciato questa politica del “ecosistema comune”, ma potrà mai Sony seguire le stesse orme?

Durante quest’ultima annata videoludica siamo stati testimoni di cambiamenti “radicali” tra le varie politiche Sony/PlayStation. Dopo l’approvazione del tanto desiderato cross-play, la compagnia nipponica sembra voler aprire le braccia anche al mercato dei PC gamer. Sappiamo ormai tutti che Death Stranding (un’opera fortemente supportata da Sony) arriverà durante il prossimo 2020 anche su PC. Proprio per questo motivo moltissimi giocatori hanno iniziato a chiedersi se mai in futuro altre esclusive PS arriveranno sui loro Computer.

Stando a un giornalista russo, Sony avrebbe intenzione di rilasciare un’altra esclusiva su PC. Il gioco in questione sarebbe il tanto amato Horizon Zero Dawn che secondo il giornalista arriverà durante i primi mesi del prossimo 2020 (più precisamente a febbraio). Stando sempre alle dichiarazioni di questa persona il rilascio di quest’esclusiva anche su PC farebbe parte di una manovra di marketing da parte di Sony. Infatti la compagnia nipponica sarebbe intenzionata a spingere ancora più in altro il marchio della serie con la speranza di portare più utenza a interessarsi al sequel (che quasi sicuramente sarà un’esclusiva PS5).

Ovviamente queste dichiarazioni non sono state ancora commentate da Sony o da qualsiasi suo rappresentante. Quindi come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute pinze e aspettare conferme effettive. E voi, cosa ne pensate di questa notizia? Vorreste giocare a Horizon Zero Dawn sfruttando il vostro PC da gaming? Ditecelo come sempre attraverso la sezione dei commenti del sito!