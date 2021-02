Hot Wheels Unleashed annunciato per console e PC! Trailer e data

Dopo tutta una serie di tweet apparsi sui canali social di Hot Wheels, quest’oggi arriva l’annuncio ufficiale: un nuovo gioco dedicato alle macchinine americane vedrà la luce nei prossimi mesi su tutte le principali console e PC. Parliamo di Hot Wheels Unleashed, pronto a segnare il grande ritorno nel mondo videoludico di un titolo tutto dedicato alle auto fiammanti di casa Mattel. A sviluppare il gioco ci sono i ragazzi di Milestone, una delle realtà italiane più rinomate del settore.

Ad annunciare Hot Wheels Unleashed è stata la stessa Milestone con un primo trailer pubblicato sul proprio canale YouTube. Nel filmato di poco più di un minuto possiamo trovare tutto lo spirito inconfondibile delle automobili in miniatura americane. Immancabili anche le folli piste fatte da curve improvvise e giri della morte, altri marchi di fabbrica che hanno consacrato il marchio Hot Wheels in tutto il mondo per diverse generazioni.

Con Hot Wheels Unleashed prende vita una collaborazione portata avanti da Mattel e Milestone, grazie alla quale i giocatori potranno sfogarsi in un gioco di corse arcade ricco di derapate, velocità folli, salti e schianti sulle iconiche piste arancioni Hot Wheels. Il tiolo presenterà anche varie modalità di gioco sia in single player, che diverse sfide da affrontare con gli amici in gare multiplayer, sia online che offline, sfruttando la modalità split screen.

Infine, il trailer si conclude mostrandoci le ultime informazioni cruciali sul titolo. Hot Wheels Unleashed uscirà il prossimo 30 settembre 2021 sulle piattaforme: PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con il gioco che è già prenotabile a partire da oggi stesso. Cosa ne pensate di questo grande ritorno delle Hot Wheels in salsa videoludica? Fatecelo sapere lasciandoci un commento nella sezione dedicata.