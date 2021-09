Hot Wheels Unleashed: DLC aggiungeranno auto dei supereroi, Barbie e molto altro

A fine mese arriverà finalmente nei negozi fisici e digitali il nuovo Hot Wheels Unleashed. Tutti gli amanti delle macchinine americane avranno l’opportunità di sfrecciare sui percorsi in casa con tutte le auto più strane e folli a disposizione. La buona notizia, però, è che per tutti coloro che amano collezionare le diverse auto Hot Wheels, il titolo proporrà anche una serie di DLC con protagoniste proprio le vetture giocattolo.

A svelare i piani sul futuro di Hot Wheels Unleashed sono state la stessa Mattel e Milestone pubblicando una schermata che rende molto chiaro come il gioco andrà ad evolversi proprio a partire dal giorno del lancio. Sì perchè i primi contenuti scaricabili verranno rilasciati già dal day one del titolo, e verranno susseguiti da nuove ondate a ritmo costante. Questi DLC andranno ad aggiungere ulteriori auto al roster, andando ad ampliarlo con nuovi modelli di vario tipo e dedicati a diversi brand pop.

Dopo il lancio ufficiale di Hot Wheels Unleashed verranno rilasciati tre Pass. Ciascuno di questi Pass aggiungerà auto dai design originali di Hot Wheels o in collaborazione con alcuni grandi brand del panorama dell’intrattenimento. Sono già stati confermati franchise del calibro di Barbie, DC, Masters of the Universe, Street Fighter, Teenage Mutant Ninja Turtles e marchi automobilistici come Aston Martin, BMW e McLaren.

Oltre a questi brand Milestone e Mattle hanno già dichiarato che verranno aggiunte anche altre auto in futuro, lasciando intendere che questi primi tre Pass potrebbero avere un seguito. Vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed uscirà il prossimo 30 settembre sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.