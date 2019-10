Hotel Barcellona è (forse) il nuovo gioco horror di Suda51 e Swery

Swery e Suda51 si uniranno per creare (forse) un nuovo gioco horror chiamato Hotel Barcellona. Peccato che tutti i dettagli siano più che provvisori.

Shibuya, Tokyo. Durante un evento, ai microfoni di IGN Japan, Swery (nome d’arte di Hidetaka Suehiro, creatore di Deadly Premonition) e Suda51 (Gōichi Suda, creatore di No More Heres e Killer7) hanno annunciato di poter essere lavoro (nulla è certo, attualmente) su un nuovo gioco horror dai valori produttivi di un indie, chiamato Hotel Barcellona. Il publisher dovrebbe essere Devolver Digital.

Anche la collaborazione con il famoso publisher non è ancora certa, così come l’intero gioco ma l’idea è di realizzare un titolo a scorrimento orizzontale. L’unico dettaglio dato per sicuro è il fatto che avrà tematiche horror. Secondo quanto raccontato, Hotel Barcellona non è il primo gioco al quale Suda51 e Swery avrebbero cercato di lavorare insieme: anni fa aveva creato dei prototipi legati a un gioco VR basato sul cibo, ma alla fine è stato tutto cancellato. Nel 2018, però, i due hanno deciso di collaborare sul serio.

Gli sviluppatori, con il tipico stile giapponese, hanno raccontato di aver avuto un’ottima idea una sera, ma visto che erano ubriachi l’hanno dimenticata. L’evento serviva proprio per autocostringersi a sedersi e a mettere giù le idee. Devono ad esempio decidere se sarà un horror gore oppure se avrà un taglio psicologico. Inoltre, anche l’ambientazione non è certa. Barcellona potrebbe essere uno dei setting, ma si parla anche di Tokyo e varie città occidentali. Si parla anche di mondi paralleli e distorsioni temporali. Le ispirazioni sarebbero Siren e Twin Peaks.

Parlando proprio di Siren, in diretta Swery e Suda51 hanno chiesto al creatore della serie, Keiichiro Toyama, tramite smartphone, se era disposto a collaborare e lui ha detto di “essere più che disponibile”. A livello produttivo, Devolver Digital, a quanto pare, sarebbe disposta a dare un milione di dollari per lo sviluppo. Si tratterebbe di un gioco semplice e immediato da usare, quindi destinato probabilmente per sistemi portatili (mobile?) e/o Google Stadia.

Suda51 e Swery affermano di voler seriamente lavorare al progetto e che possiamo aspettarci che arrivi prima o poi. Hanno detto molto, ma a conti fatti l’unica certezza è che sarà un gioco horror. Di certo ci vorrà del tempo, sempre ammesso che non succeda qualcosa che blocchi questo “Hotel Barcellona”. Diteci, voi cosa ne pensate?