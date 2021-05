House of Ashes: video gameplay del terzo capitolo di The Dark Pictures Anthology

Settimana scorsa Bandai Namco ha deciso di mostrare un piccolo estratto di House of Ashes terzo capitolo della serie The Dark Pictures Anthology. Supermassive Games ha infatti già confermato che il programma è quello di sviluppare otto titoli già pianificati con due uscite l’anno, come se fosse una serie tv da gustarsi da solo o, preferibilmente, in compagnia durante alcune serate con gli amici. I primi due titoli Man of Medan e Little Hope presentavano infatti una modalità chiamata Cinema, nella quale avevamo la possibilità di giocare con altri 4 amici in cui ognuno sceglieva un personaggio condividendo nel corso dell’avventura un singolo joypad, feature apprezzatissimi che ha portato il titolo ad essere ritenuto una piccola perla videoludica.

Proprio in queste ore Supermassive Games ha mostrato il primissimo gameplay di House of Ashes. Anche in questo capitolo il “Curatore”, ancora con il volto in prestito di Pip Torrens, ci narrerà una storia. Questa sarà ambientata nel 2003, più precisamente al termine della guerra in Iraq. Improvvisamente gli attori del conflitto si ritrovano in un tempio perduto che regnò intorno al 2250 a.C. Si tratta di un sito sumero che essendo sepolto nel deserto arabo, aveva tenuto nascosto fino ad allora delle pericolose e terrificanti creature.

Come abbiamo potuto vedere nel corposo video gameplay anche qui le scelte saranno di vitale importanza. I QTE saranno ancora una volta un elemento chiave del gioco, introducendo per la prima volta la possibilità di regolarne la velocità d’esecuzione rendendo il tutto decisamente più dinamico ed interattivo. Il resto delle meccaniche di gioco sono rimaste inalterate, anche se il team di sviluppo ha precisato di avere in mente alcuni cambiamenti, presi dai feedback ottenuti col tempo da parte degli appassionati.

House of Ashes è atteso quindi entro la fine del 2021, purtroppo nonostante l’evento Supermassive Games non ha ancora rivelato una data ufficiale. Sappiamo solo che sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC su Steam. Cosa vi aspettate da questo terzo capitolo? Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione dedicata.