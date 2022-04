Nel corso della giornata di ieri ha debuttato su Nintendo Switch un vero e proprio classico del passato. Parliamo di House of the Dead Remake. Disponibile sul Nintendo eShop, il titolo ripropone tutta l’esperienza originale che debuttò nel 1997, forte del classico gameplay su binari. In attesa di una eventuale release su altre piattaforme, un utente Twitter ha deciso di giocare la versione per la console Nintendo in un modo molto particolare.

Tim Ritiau, questo il nome dell’utente Twitter, non è però solamente un giocatore normale, tutt’altro. L’uomo è infatti il detentore del record del mondo della versione arcade del gioco e non poteva ovviamente esimersi dal poter recuperare anche la versione per Nintendo Switch. La particolarità però risiede nel sistema di controllo: vista la mancanza di pistole ad infrarossi ufficiali, Ritiau ha deciso di costruirsene una da zero. Un’impresa che ha dato i suoi frutti!

Per realizzare la sua pistola, Ritiau ha sfruttato ciò che usano tutti gli appassionati di modding hardware, ovvero una stampante 3D. Realizzato il progetto, la scocca è stata stampata e successivamente inserito il Joy-Con al suo interno. Il risultato? Quasi perfetto! Tenendo conto che si tratta di una versione artigianale, Ritiau ha ammesso di aver avuto dei problemi con la vibrazione e l’aim assist (ovvero la mira assistita) ed ha dunque deciso di disabilitarli. Per il resto, dopo una veloce mappatura dei controlli, il tutto sembra davvero funzionare.

Final Product! Aim assist and vibration was really working against me so I turned them both off. Keeping a finger on the re-center button is also a must. Aiming still isn't perfect but it's a lot easier to manage. pic.twitter.com/WrtB6VOEuN — Tim Ritiau (@egregiousguy) April 8, 2022

Una volta vista questa pistola, in tanti hanno chiesto a Ritiau se fosse un vero e proprio produttore di mod hardware. La risposta è stata ovviamente negativa, ma se qualcuno di voi fosse interessato a giocare House of the Dead Remake con un controller del genere, il nostro invito è quello di buttare il cuore oltre l’ostacolo e provare a costruirvelo da soli: sarà complicato, ma volete mettere la soddisfazione?