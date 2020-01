Housemarque sta per annunciate un nuovo gioco per PS5?

Dopo aver annunciato il proprio battle royale, Stormdivers, Housemarque Games era un pò sparita dai radar, uscendo fuori saltuariamente per ribadire di essere ancora in fase di sviluppo. A quanto pare però le cose ora sono cambiate e Stormdivers è stati ufficialmente messo in pausa. Le attenzioni dello studio finlandese sono tutte rivolte verso un’altro misterioso progetto che a quanto pare potremo vedere essere annunciato molto presto.

In un post che celebra il 25° anniversario della software house, i creatori di Resogun e Nex Machina ha dichiarato che l’anno corrente sarà molto importante per il team, e che un nuovo grande progetto in sviluppo da 3 anni potrebbe essere svelato al pubblico da un momento all’altro.

Housemarque (Resogun, Nex Machina) to reveal next major project – which has been in development for 3 years in cooperation with a yet-to-be announced partner – in a few months Stormdivers put on holdhttps://t.co/h26Qkgq2HA pic.twitter.com/n4gGHjEzvI — Nibel (@Nibellion) January 23, 2020

All’interno del comunicato, il CEO della software house Ilari Kuittinen ha dichiarato: “In questo momento dobbiamo concentrarci sulla realizzazione del nostro gioco più ambizioso e più grande fino ad oggi.” Questo nuovo progetto ancora avvolto nel mistero, sarebbe stato portato avanti insieme a un partner che non è stato ancora menzionato. A questo punto il mistero diventa ancora più interessante, che sia Housemarque il tanto vociferato nuovo studio acquistato da Sony?

Se così fosse potremmo essere alle porte di un annuncio riguardante una nuova esclusiva per PlayStation 5. Ora non ci resta solo che attendere il momento in cui vedremo di che cosa si tratta più nello specifico; chissà, magari proprio durante la presentazione ufficiale della console di prossima generazione Sony. E voi? Che ne pensate di tutto ciò? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.