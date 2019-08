Humankind, Gamescom 2019: SEGA ha annunciato un nuovo misterioso titolo

Durante la lunga carrellata di giochi presentata all'Opening Night Live c'è stato spazio anche per Humankind, nuovo misterioso titolo di SEGA.

I più attenti si ricorderanno che solo qualche giorno fa, per l’esattezza in questo articolo, vi avevamo parlato di un misterioso sito teaser di SEGA che faceva presagire l’annuncio di un nuovo titolo. Come da previsioni così è stato e il celebre publisher ha mostrato durante l‘Opening Night Live della Gamescom 2019 il suo nuovo progetto: ecco a voi Humankind.

Anche il titolo si è quindi rivelato essere proprio quello oggetto delle previsioni e lo strano strumento visto nel sito teaser di cui prima si è infine preso un ruolo decisamente centrale nel trailer d’annuncio, che potete comodamente osservare qui sotto.

Il filmato che ci introduce per la prima volta Humankind, oltre ad essere decisamente folle e psichedelico, ci svela fortunatamente anche la natura del titolo in questione che, a quanto pare, sarà uno strategico sulla falsa linea dei Civilization. Ovviamente è ancora presto per saperne di più ma, come avrete osservato, l’impressione è decisamente quella.

Altro aspetto interessante è inoltre il fatto che sarà a quanto pare possibile destreggiarsi tra diverse ere e ambientazioni della storia umana. Enigmatico, infine, la dicitura completa del titolo: “How far will you push humankind?”, una domanda decisamente interessante e che fa presagire più di qualche risvolto morale all’interno del nuovo progetto di SEGA.

Nessuna data di lancio ne piattaforma annunciata: di Humankind si sa solo che uscirà nel 2020, molto probabilmente su PC vista la presunta natura dell’opera.