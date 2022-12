Quando nel 2019 SEGA e Amplitude Studios annunciarono il progetto Humankind alla Gamescom di quell’anno, in pochi credevano davvero che il videogioco in questione sarebbe diventato qualcosa di così importante per un nutrito gruppo di giocatori. Non lo credevo neanche io: d’altronde il team di sviluppo non aveva fatto altro che regalarsi la serie Endless e il loro nuovo progetto sembrava forse fin troppo ambizioso, destinato forse a rimanere incompiuto. Non potevo sbagliarmi di più: ci è voluto ovviamente del tempo, ma alla fine Humankind è arrivato davvero nel 2021 e oggi, a oltre un anno di distanza dal suo esordio su PC, è arrivato anche il tempo di dare uno sguardo all’espansione Together We Rule.

Humankind

Non è ovviamente una novità: nel corso degli anni questa industria è decisamente cambiata e per i vari studi di sviluppo che si occupano di videogiochi devono garantire, per forza di cose, una vita più lunga al prodotto in questione, anche per quanto riguarda i single player. Together We Rule si inserisce proprio in questo contesto, ma non è tutto rosa e fiori come spesso si può credere quando ci si trova davanti a operazioni del genere.

Aggiungere poco per dare di più

Partiamo immediatamente da un punto su cui ci sarà sicuramente da discutere. Together We Rule non è un’espansione vera e propria. Nonostante SEGA e Amplitude la definiscano tale, la prima impressione che ho avuto dopo aver spolverato il gioco base (giocato oramai più di un anno fa al lancio) è stata quella di poche, ma piacevoli aggiunte che vanno sicuramente a migliorare l’esperienza complessiva di gioco. Non si tratta necessariamente di un male: mi servirebbero almeno un paio di giorni per elencare tutte le espansioni gigantesche che nel corso degli anni ho visto arrivare su giochi per console e PC e in un certo senso, l’arrivo di questo piccolo pacchetto mi ha dimostrato come spesso non servano grandi cose per migliorare un’esperienza di gioco già solida di per sé.

Cosa include Together We Rule? In realtà pochissime cose. Si parte da una nuova Valuta, un nuovo quartiere che sblocca nuove interazioni, sei nuove culture, sei nuove meraviglie e diversi eventi narrativi completamente inediti. Si tratta dunque di aggiunte, che si vanno ad allineare alle già tante presenti all’interno del mondo di gioco di Humankind. Un po’ troppo poco, forse, ma le aggiunte sono comunque necessarie e dimostrano la volontà del team di sviluppo di non abbandonare un progetto così interessante, che aveva già colto nel segno quando venne annunciato. D’altronde non capita tutti i giorni di imbattersi in un 4X che riesce, in qualche modo, a raccontare quella che è la storia della civiltà umana.

Humankind è sempre quello, ed è giusto così

Affrontato il tema dei contenuti, è ora giunto il momento di capire quanto cambiamento possano essi offrire. Chiaramente il primo giudizio è positivo. Pur essendo un gioco che non muore mai e che offre comunque un buon livello di sfida, è chiaro che avere un continuo inserimento di piccoli contenuti a hoc possa migliorare radicalmente l’impressione del pubblico. La verità, però, è che l’identikit di Humankind resta sempre quello, con o senza espansione.

Avviare una nuova partita con tutti questi contenuti inediti, come per esempio una nuova Civiltà, risulta sicuramente inebriante e ci apre a nuovi livelli di sfida. Non impatta, però, sul gameplay vero e proprio. Tutti i contenuti proposti possono inaugurare nuovi rami e avere un impatto determinate all’interno del gioco vero e proprio, ma è chiaro che alla fine l’anima di Humankind avrà sempre la meglio. Non stiamo parlando di una nuova mappa, di un nuovo raid o di aggiunte che vanno a modificare interamente l’esperienza. Il lavoro di Amplitude Studios è quello semplicemente di offrire un pretesto per fare una nuova partita, cominciare una nuova sfida in quella che è la civiltà umana. Sotto questo aspetto è chiaro che l’espansione ci riesca senza troppi problemi, ma è anche vero però che forse per qualcuno potrebbe non essere abbastanza. Tutto dipende, ovviamente, dal tipo di giocatore che è ognuno di noi a livello individuale.

L'ambasciata ricoprirà un ruolo fondamentale per le nuove attività politiche.

Non sono mai stato un grande appassionato di 4X, almeno in epoca moderna, dove i miei gusti da giocatore sono cambiati nel corso del tempo e hanno subito un importante cambiamento, dettato anche dalla volontà di fare questo lavoro e provare sempre più generi. Eppure fare una partita a Humankind ha sempre quel qualcosa di familiare, di bentornato a casa e questi contenuti sono semplicemente un pretesto per giocare qualche ora in più. Che è esattamente ciò che dovrebbe fare ogni espansione del genere.

Un feeling classico

A differenza di altre espansioni, che magari vanno a modificare parte della struttura di gioco, Together We Rule è stato come ricontrarmi con un vecchio amico. Il tutto, ovviamente, con le classiche difficoltà e sfide che offre il gioco. Non nego di essermi trovato un po’ spaesato al primo avvio: d’altronde il tempo per poter giocare a giochi del genere è sempre meno e negli ultimi anni tendo a guardare con più interesse altri tipi di prodotti. Dalla mia ultima partita, avvenuta a ridosso della release, è stato strano tornare a cercare di creare la propria civiltà, con tutte le difficoltà del caso che offre il livello di sfida di Humankind.

Chiaramente, l’arrivo di questa espansione non modifica il mercato di riferimento. Pur essendo un prodotto decisamente piccolo, Together We Rule sembra adattarsi molto bene al videogioco in questione, come quando si decide di farsi un vestito di misura. L’intera esperienza resta, ovviamente, di nicchia. Se però vale davvero il prezzo finale richiesto questo dipende ovviamente dal singolo giocatore: se il vostro obiettivo è ancora quello di passare delle serate, allora probabilmente l’intera espansione vale il costo del biglietto.