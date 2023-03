A inizio febbraio 2023, un terremoto ha colpito la Turchia e la Siria, generando una crisi umanitaria decisamente importante. Humble Bundle non è rimasta a guardare e alcune settimane dopo il terribile fenomeno, che ha ucciso più di 30.000 persone ha deciso di lanciare un importante pacchetto contenente giochi, manuali di giochi di ruolo e libri. Un bundle che ha saputo incontrare una risposta decisamente importante da parte dei giocatori PC e non solo, riuscendo a racimolare una somma molto importante da destinare in beneficenza.

Il pacchetto, disponibile al costo di appena 28 euro, propone alcuni videogiochi anche di stampo decisamente recente come Gotham Knights e una moltitudine di libri e manuali per i giochi di ruolo cartacei. La risposta dei giocatori non si è fatta attendere e al momento in cui scriviamo il bundle ha racimolato oltre 2 milioni di Dollari, che andranno direttamente agli enti che si occupano di fornire il soccorso alle persone colpite dal terremoto.

Non è la prima volta che Humble Bundle si muove in questo modo. Già l’anno scorso, a distanza di circa un mese dallo scoppio della guerra in Ucraina, causata dall’invasione da parte della Russia, l’azienda decise di organizzare una raccolta fondi da destinare ad associazioni internazionali per i profughi della guerra. La beneficenza fa da sempre parte della filosofia della società, che si è evoluta nel corso di questo ultimo decennio, andando anche a lanciare anche bundle differenti dai videogiochi, tra cui software e libri, in maniera tale da abbracciare una platea sempre più grande e non limitarsi agli amanti dei videogiochi.

Se siete interessati all'acquisto del bundle, vi invitiamo a visitare questo link. Il pacchetto resterà disponibile per circa 48 ore, sempre al prezzo di 28 Euro. Il valore dei prodotti inseriti nel bundle supera i 1.000 Dollari e fino a oggi ne sono stati acquistati oltre 81.000.

