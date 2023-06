Amate il genere Metroidvania e siete alla ricerca di nuove sfide in cui immergervi, oppure ne avete solo sentito parlare e volete recuperare qualche titolo famoso? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico pacchetto proposto da Humble Bundle, che vi consentirà di riscattare ben 9 giochi fantastici a soli 13,96€!

Nel bundle non sono inclusi titoli qualunque, bensì delle pietre miliari del genere Metroidvania, che dovete giocare assolutamente qualora non lo aveste ancora fatto. Una volta acquistato il pacchetto vi basterà riscattare i codici su Steam, aggiungendo così tutte le opere alla vostra libreria e avviandole quando desiderate.

In particolare, nel bundle sono inclusi Hollow Knight, Rain World, Blasphemous, Bloodstained: Ritual of the Night, Lost Ruins, Lone Fungus e Haiku the Robot. Sono poi inclusi dei coupon per risparmiare il 50% su Zapling Bygone e il 20% su Rain World: Downpour.

Il titolo senza dubbio più noto è Hollow Knight, che grazie alla sua atmosfera magistrale, alla colonna sonora coinvolgente e al comparto artistico spettacolare è riuscito a ottenere il 96% di recensioni positive su Steam. In questo affascinante gioco vi immergerete in un oscuro mondo sotteraneo, esplorando l’intricato regno di Hallownest, popolato da creature bizzarre e pericolose.

Qui guiderete il coraggioso Cavaliere, un insetto silenzioso, mentre scoprirete misteri antichi, combatterete nemici temibili e incontrerete personaggi straordinari lungo il cammino. Durante la partita vi ritroverete ad attraversare labirintici livelli platform, migliorando man mano le vostre abilità di combattimento e affrontando boss epici.

Vi è poi Rain World, un’avventura unica ambientata in un mondo post-apocalittico piovoso, nella quale controllerete una creatura chiamata Slugcat. In questo mondo ostile e intricato dovrete sopravvivere, nutrirvi e proteggervi dai predatori, esplorando scenari ricchi di dettagli, scoprendo segreti nascosti e interagendo con altre creature per guadagnare alleati o evitare pericoli. I punti forti dell’opera sono l’atmosfera cupa, la grafica evocativa e la colonna sonora suggestiva, che rendono l’esperienza di gioco coinvolgente e stimolante, soprattutto per chi è alla ricerca di una sfida.

Ovviamente vi abbiamo descritto solamente 2 dei 9 giochi Metroidvania inclusi nel pacchetto di Humble Bundle, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta per scoprirli tutti. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve!

