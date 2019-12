Humble Bundle: un pacchetto da 23 giochi a un prezzo stracciato

Anche quest’anno è tornato il Jingle Jam 2019, un’iniziativa di Humble Bundle che permetterà ai videogiocatori di ottenere una gran quantità di giochi in versione PC a un prezzo stracciato, facendo al tempo stesso beneficenza. Si tratta di un bundle disponibile in modo limitato: per iniziare, sarà accessibile solo per altri 29 giorni, inoltre il numero di chiavi di certi giochi è ridotto. Se non volete quindi perdervi quest’opportunità, dovete assolutamente acquistare il bundle il prima possibile.

Vediamo però più precisamente di cosa si tratta. Il Jingle Jam 2019 include per ora quattro giochi:

Kingdom: New Lands

Bastion

Rapture Rejects

Crusader Kings II: Dynasty Starter Pack

A questi si aggiungeranno nuovi giochi ogni giorno, a partire da oggi, fino al 20 dicembre. In totale, parliamo di 23 giochi al prezzo di 30 dollari, ovvero 27.32 euro. I giochi, secondo quanto segnalato da Humble Bundle stesso, valgono in totale 708 dollari. Potete acquistare il bundle a questo indirizzo.

Tutti i soldi raccolti andranno in beneficenza alle seguenti associazioni:

Wallace & Gromit’s Grand Appeal

Stand Up To Cancer

Mental Health Foundation

WDC, Whale and Dolphin Conservation

War Child UK

SpecialEffect

The Call of Duty Endowment

Access Sport

JDRF

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!