Hunt Showdown, è in arrivo una modalità PvE

Dopo aver annunciato l’attesa dell’intrigante Hunt Showdown su PlayStation 4, Crytek ha svelato anche parte dei piani post-lancio per l’atteso titolo. Il titolo riceverà, infatti, nel prossimo futuro il cross-play, permettendo ai vari giocatori del titolo sulle diverse console di giocare insieme e rendere ancora più popolati i server di gioco.

Tra le numerose novità a spiccare particolarmente è inoltre un’inedita ed intrigante modalità PvE. Nonostante fosse una sorta di battle-royale multyplayer Hunt Showdown ha infatti fin da sempre avuto un’occhio di riguardo particolare per i vari NPC ostili, costringendo i giocatori a delle battaglie all’ultimo sangue con vari mostri anche durante gli scontri con altri giocatori.

Proprio vista la grande verve di Hunt Showdown sotto tale aspetto diventa ancor più rilevante ed interessante tale modalità che, si spera, saprà dare nuova vita all’intrigante titolo. Purtroppo ad oggi non è stata ancora rivelata la data di lancio per il PvE, sebbene uscirà con ogni probabilità nel corso del 2020. Nel prossimo futuro Crytek è infatti attualmente al lavoro sull’update 1.2 che includerà una nuova opzione per creare team casuali da tre giocatori, un tutorial migliorato, un nuovo personaggio e tutta una serie di nuovi oggetti per combattere le immonde creature che infestano Hunt Showdown. Non mancherà poi ovviamente la classica carrellata di bug fixes.

Che ne pensate di questa notizia, avevate mai sentito parlare di Hunt Showdown o è la prima volta che vi imbattete in questo peculiarissimo battle royale? Vi ispira l’idea di una modalità PvE all’interno del titolo o secondo voi erano invece altre le necessità dell’opera? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.