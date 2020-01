Hunt Showdown: l’FPS di Crytek sta per giungere su PS4

Dopo esser stato rilasciato la scorsa estate su PC, Hunt Showdown sta per giungere anche su PlayStation 4. L’arrivo del nuovo titolo firmato Crytek sulla console Sony è stato annunciato nelle scorse ore dalla stessa software house che ha dato i natali alla trilogia di Crysis, dichiarando inoltre che per la versione PS4 del gioco verrà prodotta anche una versione fisica in collaborazione con Koch Media.

Hunt Showdown sarà disponibile all’acquisto su PlayStation 4 dal prossimo 18 febbraio, sia in versione fisica che in digitale, e stando alle parole di Crytek il gioco seguirà gli stessi sviluppi post lancio e i medesimi aggiornamenti che verranno rilasciati anche per la versione dei titolo su PC. tutto ciò a partire dalla versione 1.02 che porterà all’interno del gioco: un vasto numero di correzioni e modifiche, ma anche nuove armi, equipaggiamenti e cacciatori leggendari.

Ad accompagnare l’annuncio della data di rilascio di Hunt Showdown per PlayStation 4, sul proprio sito web Crytek ha presentato anche la roadmap dei prossimi aggiornamenti che verranno inseriti all’interno del titolo nell’arco del 2020, delineando tutti i nuovi contenuti nel dettaglio.

Hunt Showdown si presenta come uno sparatutto in prima persona nel quale i giocatori vestiranno i panni di cacciatori che vanno caccia di taglie e intenti a rintracciare orribili creature nelle paludi della Louisiana di fine 19° secolo. Come state accogliendo l’annuncio dell’ultimo titolo di Crytek su PlayStation 4? Diteci cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.