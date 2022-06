Nelle scorse ore abbiamo assistito a un annuncio molto importante per SEGA. Sappiamo molto bene come la compagnia nipponica, ad oggi, sta vivendo un periodo molto sperimentale che ci porta alla scoperta non solo di nuovi capitoli di brand storici come Sonic The Hedgehog e Yakuza, ma anche di produzioni più curiose. Una di queste è Hyenas, il nuovo sparatutto in prima persona realizzato dai ragazzi di Creative Assembly.

Hyenas è la nuova IP su cui Creative Assembly ha lavorato per molti anni e viene descritta come una nuova cazzutissima esperienza FPS multiplayer fino a 15 giocatori con meccaniche uniche. Il titolo si è presentato con un meraviglioso trailer ricco di stile e già qualcuno lo ha affiancato ai grandi colossi multiplayer di questo periodo come Fortnite o anche il popolare Payday 2, che ancora oggi diverte folti gruppi di appassionati.

I ragazzi di Creative Assembly, noti non solo per aver realizzato l’acclamato Alien Isolation ma anche molti dei capitoli della saga strategica di Total War, hanno dichiarato come Hyenas è il loro titolo più ambizioso e che punta a proporre una nuova interpretazione del genere FPS multiplayer che consentirà ai giocatori di abbracciare una varietà di stili di gioco diversi e creativi per divertirsi e vincere le partite.

Come possiamo vedere anche dal trailer, Hyenas sarà anche un’esperienza piena di crossover con gli altri universi videoludici SEGA. Tra questi si possono intravedere dei gadget con cui personalizzare le armi, gli equipaggiamenti l’esperienza a tema Sonic The Hedgehog, SEGA Mega Drive e molto altro. Infine, Hyenas è il primo Super Game di SEGA, un nuovo filone di esperienze incentrate sull’online, sull’essere multipiattaforma e con un DNA che andrà ad espandersi nel tempo.

La nuova IP di Creative Assembly vedrà la luce non prima del 2023 sulle piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.