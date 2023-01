Nel corso degli ultimi dodici mesi sono stati annunciati una valanga di nuovi videogiochi in arrivo nel 2023 e oltre. Tra questi c’è anche Hyenas, una nuova esperienza prodotta da SEGA e sviluppata dai ragazzi di Creative Assembly, già autori dell’apprezzatissimo Alien Isolation e della serie di strategia Total War. Del nuovo sparatutto competitivo abbiamo visto ancora troppo poco, ma iniziano ad arrivare buone notizie per tutti coloro che vogliono testare con mano la nuova fatica di Creative Assembly.

Con un post pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco, il team di sviluppo ha annunciato da pochissimo nuove interessanti informazioni sulla prossima fase alpha di Hyenas. Se il gioco ha saputo incuriosirvi fin dal suo primo annuncio, sappiate che tra non molti giorni potreste essere in grado di testare con mano le sue potenzialità. La prima fase alpha del titolo di questo 2023 è in dirittura di arrivo, e sarà disponibile il 20 gennaio dalle ore 18:00, orario italiano.

Oltre a darci queste informazioni relative a data e orario di sblocco della nuova fase alpha, il team di sviluppo ha tenuto a sottolineare anche quelli che saranno i contenuti presenti in questa finestra di test di Hyenas. Nella nuova alpha in arrivo a fine gennaio, infatti, i giocatori più curiosi potranno gironzolare all’interno della mappa “We Took Manhattan”, e iniziare a familiarizzare con questa nuova esperienza molto ambiziosa per il team di Alien Isolation.

The first HYENAS alpha of 2023 is on its way. Get ready to zoom around the new map, "We Took Manhattan", in our next play session, starting January 20th at 5PM GMT/12PM EST. #JoinThePack to play: https://t.co/E5hZrBAyra pic.twitter.com/tx4yw3PJ8N — HYENAS (@PlayHyenas) January 12, 2023

Sarà un’ottima occasione per scoprire di più su una delle esperienze competitive più interessanti di questi anni, e per farlo potete iscrivervi all’alpha a questo indirizzo. Al momento è ancora ignota una finestra di lancio specifica di Hyenas. Per scoprire quando vedrà luce la versione 1.0 del nuovo gioco di Creative Assembly servirà portare ancora un po’ di pazienza.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.