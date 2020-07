Hyper Scape: Hack Runner è la prima modalità a tempo limitato

Anche Ubisoft si è gettata nel mercato dei battle royale con il proprio Hyper Scape. Le caratteristiche del titolo della compagnia francese però vogliono proporre agli appassionati un’esperienza meno competitiva e più improntata sulla spettacolarità generale. Dopo essere uscito in fase di beta, il gioco sta per ricevere una delle primissime novità in assoluto; parliamo della modalità a tempo limitato chiamata Hack Runner.

Proprio durante la giornata di oggi, Ubisoft ha annunciato l’arrivo di questa nuova modalità a tempo limitato all’interno di Hyper Scape. Presentata con un trailer dedicato, Hack Runner offrirà ai giocatori un nuovo livello di sfida e una prospettiva diversa nell’approcciare le partite. Gli hack in possesso dei giocatori cambieranno costantemente in modo randomico ogni due minuti; questo significa che servirà imparare alla svelta come utilizzare al meglio quel che capita man mano.

Gli Hack sono uno dei punti focali dell’intera esperienza proposta dalla visione di Ubisoft per il genere dei battle royale. Durante le partite di Hyper Scape i giocatori hanno la possibilità di trovare queste abilità all’interno di tutta la mappa. Sta poi al giocatore imparare ad usarli a proprio vantaggio nel modo più corretto, e questa nuova modalità a tempo limitato da al tutto quella casualità che rende sempre imprevedibili le sorti delle partite.

Questa modalità sarà inserita all’interno del titolo free to play a partire dal prossimo 28 luglio. Vi ricordiamo inoltre che Hyper Scape è attualmente giocabile in fase beta sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questa prima modalità a tempo limitata che verrà inserita nel battle royale targato Ubisoft? Vi piace l’idea di rendere le partite più casuali?